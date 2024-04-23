Игорь КРАСНОПИР: «Еще в первом тайме мы могли закрывать игру»

Нападающий киевской «Оболони» Игорь Краснопир прокомментировал ничью с харьковским «Металлистом 1925» (1:1) в матче 25-го тура УПЛ.

– До игры вы понимали всю цену матча с прямым конкурентом в турнирной таблице?

– Конечно, понимали. Буду самокритичным, я имел несколько хороших шансов для взятия ворот, но не хватило мастерства эти моменты реализовать. Возможно, это проблема нашей команды. Еще в первом тайме мы могли закрывать игру, ведь отличные моменты для взятия ворот у нас были.

– Во втором тайме преимущество уже имела хозяева. Согласишься?

– Да, мы начали действовать по счету, сели в низкий блок.

– Какой месседж от Валерия Иващенко услышали игроки «Оболони» в раздевалке?

– Нас поблагодарили за самоотдачу. К сожалению, нам не удалось выиграть. Все ребята отдали все свои силы.

– Игорь, ничейный счет 1:1 по игре?

– Могли выиграть как одни, так и другие. Инициатива переходила от одной команды к другой. Одно очко мы заработали, следовательно, все закономерно.

– Вы следующий матч вы также проведете на этой арене.

– Знаю, с «Зарей». Мне очень понравилось играть здесь. Впервые здесь сыграл.

– Арбитр встречи Виталий Романов предъявил футболистам обеих команд пять желтых карточек. Есть ли к его работе вопросы?

– Никаких.

– В следующих матчах начнешь забивать голы?

– Я буду работать над этим.