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  4. Игорь КРАСНОПИР: «Еще в первом тайме мы могли закрывать игру»
Украина. Премьер лига
23 апреля 2024, 17:44 |
135
0

Игорь КРАСНОПИР: «Еще в первом тайме мы могли закрывать игру»

Нападающий «Оболони» прокомментировал ничью с «Металлистом 1925»

23 апреля 2024, 17:44 |
135
0
Игорь КРАСНОПИР: «Еще в первом тайме мы могли закрывать игру»
ФК Оболонь Киев. Игорь Краснопир

Нападающий киевской «Оболони» Игорь Краснопир прокомментировал ничью с харьковским «Металлистом 1925» (1:1) в матче 25-го тура УПЛ.

– До игры вы понимали всю цену матча с прямым конкурентом в турнирной таблице?

– Конечно, понимали. Буду самокритичным, я имел несколько хороших шансов для взятия ворот, но не хватило мастерства эти моменты реализовать. Возможно, это проблема нашей команды. Еще в первом тайме мы могли закрывать игру, ведь отличные моменты для взятия ворот у нас были.

– Во втором тайме преимущество уже имела хозяева. Согласишься?

– Да, мы начали действовать по счету, сели в низкий блок.

– Какой месседж от Валерия Иващенко услышали игроки «Оболони» в раздевалке?

– Нас поблагодарили за самоотдачу. К сожалению, нам не удалось выиграть. Все ребята отдали все свои силы.

– Игорь, ничейный счет 1:1 по игре?

– Могли выиграть как одни, так и другие. Инициатива переходила от одной команды к другой. Одно очко мы заработали, следовательно, все закономерно.

– Вы следующий матч вы также проведете на этой арене.

– Знаю, с «Зарей». Мне очень понравилось играть здесь. Впервые здесь сыграл.

– Арбитр встречи Виталий Романов предъявил футболистам обеих команд пять желтых карточек. Есть ли к его работе вопросы?

– Никаких.

– В следующих матчах начнешь забивать голы?

– Я буду работать над этим.

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Игорь Краснопир чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Металлист 1925 Металлист 1925 - Оболонь
Дмитро Вербинський Источник: Sportarena
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