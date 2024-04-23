Игорь КРАСНОПИР: «Еще в первом тайме мы могли закрывать игру»
Нападающий «Оболони» прокомментировал ничью с «Металлистом 1925»
Нападающий киевской «Оболони» Игорь Краснопир прокомментировал ничью с харьковским «Металлистом 1925» (1:1) в матче 25-го тура УПЛ.
– До игры вы понимали всю цену матча с прямым конкурентом в турнирной таблице?
– Конечно, понимали. Буду самокритичным, я имел несколько хороших шансов для взятия ворот, но не хватило мастерства эти моменты реализовать. Возможно, это проблема нашей команды. Еще в первом тайме мы могли закрывать игру, ведь отличные моменты для взятия ворот у нас были.
– Во втором тайме преимущество уже имела хозяева. Согласишься?
– Да, мы начали действовать по счету, сели в низкий блок.
– Какой месседж от Валерия Иващенко услышали игроки «Оболони» в раздевалке?
– Нас поблагодарили за самоотдачу. К сожалению, нам не удалось выиграть. Все ребята отдали все свои силы.
– Игорь, ничейный счет 1:1 по игре?
– Могли выиграть как одни, так и другие. Инициатива переходила от одной команды к другой. Одно очко мы заработали, следовательно, все закономерно.
– Вы следующий матч вы также проведете на этой арене.
– Знаю, с «Зарей». Мне очень понравилось играть здесь. Впервые здесь сыграл.
– Арбитр встречи Виталий Романов предъявил футболистам обеих команд пять желтых карточек. Есть ли к его работе вопросы?
– Никаких.
– В следующих матчах начнешь забивать голы?
– Я буду работать над этим.
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