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Испания
23 апреля 2024, 21:42 |
2074
1

Манчестер Сити планирует купить игрока Реала и отдать его в аренду Жироне

Рауль Асенсио может стать одноклубником Артема Довбика и Виктора Цыганкова

23 апреля 2024, 21:42 |
2074
1
Манчестер Сити планирует купить игрока Реала и отдать его в аренду Жироне
Getty Images/Global Images Ukraine. Рауль Асенсио

21-летний защитник «Реала» Рауль Асенсио, выступающий за резервную команду мадридского клуба «Кастилью», может летом сменить клуб.

За испанским футболистом внимательно следит «Манчестер Сити», который попытается выкупить игрока летом. Transfermarkt оценивает футболиста в 200 тысяч евро. Отмечается, что Ассенсио после трансфера в английский клуб будет отдан в аренду каталонской «Жироне».

Рауль Асенсио провел в этом сезоне за «Кастилью» 29 матчей и результативными действиями не отмечался.

Ранее сообщалось, что «Реал» нацелился на суперзвезду «Манчестер Сити» Бернарду Силву.

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Дмитро Олійник Источник: DefensaCentral
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SuperMario
Лучше в Палермо,он в Жироне играть не будет..
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