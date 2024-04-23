Манчестер Сити планирует купить игрока Реала и отдать его в аренду Жироне

21-летний защитник «Реала» Рауль Асенсио, выступающий за резервную команду мадридского клуба «Кастилью», может летом сменить клуб.

За испанским футболистом внимательно следит «Манчестер Сити», который попытается выкупить игрока летом. Transfermarkt оценивает футболиста в 200 тысяч евро. Отмечается, что Ассенсио после трансфера в английский клуб будет отдан в аренду каталонской «Жироне».

Рауль Асенсио провел в этом сезоне за «Кастилью» 29 матчей и результативными действиями не отмечался.

Ранее сообщалось, что «Реал» нацелился на суперзвезду «Манчестер Сити» Бернарду Силву.