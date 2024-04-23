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Украина. Премьер лига
23 апреля 2024, 21:01 | Обновлено 23 апреля 2024, 21:14
622
0

Назван лучший игрок Динамо в матче УПЛ с Полесьем

Болельщики клуба проголосовали за Николая Шапаренко

23 апреля 2024, 21:01 | Обновлено 23 апреля 2024, 21:14
622
0
Назван лучший игрок Динамо в матче УПЛ с Полесьем
ФК Динамо Киев. Николай Шапаренко

Хавбек Николай Шапаренко назван лучшим игроком «Динамо» в матче 25-го тура с «Полесьем» (3:0).

Болельщики «Динамо» голосовали за игрока матча на клубных страницах в соцсетях.

48% респондентов лучшим назвали автора второго гола в игре – Николая Шапаренко.

Вторым в опросе стал нападающий Владислав Ванат (25%), третьим – капитан Виталий Буяльский (11%).

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Владислав Ванат Динамо - Полесье лучший игрок Николай Шапаренко Виталий Буяльский
Николай Степанюк Источник: ФК Динамо Киев
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