Украина. Премьер лига23 апреля 2024, 21:01 | Обновлено 23 апреля 2024, 21:14
622
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Назван лучший игрок Динамо в матче УПЛ с Полесьем
Болельщики клуба проголосовали за Николая Шапаренко
23 апреля 2024, 21:01 | Обновлено 23 апреля 2024, 21:14
622
0
Хавбек Николай Шапаренко назван лучшим игроком «Динамо» в матче 25-го тура с «Полесьем» (3:0).
Болельщики «Динамо» голосовали за игрока матча на клубных страницах в соцсетях.
48% респондентов лучшим назвали автора второго гола в игре – Николая Шапаренко.
Вторым в опросе стал нападающий Владислав Ванат (25%), третьим – капитан Виталий Буяльский (11%).
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