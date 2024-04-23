Ванат оторвался от соперников в рейтинге игроков УПЛ по системе гол + пас
Виталий Буяльский и Илья Квасница заметно отстали от лидера
После матчей 25-го тура обновлен список бомбардиров текущего сезона УПЛ по системе гол+пасс.
Нападающий «Динамо» Владислав Ванат возглавляет рейтинг, имея 12 голов и 10 ассистов (22 результативных действий). Он оторвался от конкурентов уже на 6 баллов.
На втором месте в рейтинге – хавбек «Динамо» Виталий Буяльский, у которого 16 результативных действий (9 голов + 7 ассистов).
У хавбека львовского «Руха» Илья Квасница имеет в сезоне 7 голов и 8 ассистов (15 очков) и занимает третье место в списке лучших.
Рейтинг игроков УПЛ по системе гол+пас:
- 1. Владислав Ванат (Динамо): 12+10=22
- 2. Виталий Буяльский (Динамо): 9+7=16
- 3. Илья Квасница (Рух): 7+8=15
- 4. Александр Зубков (Шахтер): 5+8=13
- 5. Андрей Штогрин (Черноморец): 7+5=12
- 6. Александр Филиппов (Днепр-1): 8+3=11
- 6. Алексей Гуцуляк (Днепр-1): 8+3=11
- 6. Олег Кожушко (Кривбасс): 8+3=11
- 9. Эдуардо Герреро (Заря): 7+4=11
- 10. Назар Волошин (Динамо): 6+5=11
- 10. Дмитрий Крыськив (Шахтер): 6+5=11
Также Ванат лидирует в списке голеадоров сезона УПЛ (12 забитых мячей), опережая Виталия Буяльского (9 голов).
Список бомбардиров УПЛ
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