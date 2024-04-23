Ванат оторвался от соперников в рейтинге игроков УПЛ по системе гол + пас

После матчей 25-го тура обновлен список бомбардиров текущего сезона УПЛ по системе гол+пасс.

Нападающий «Динамо» Владислав Ванат возглавляет рейтинг, имея 12 голов и 10 ассистов (22 результативных действий). Он оторвался от конкурентов уже на 6 баллов.

На втором месте в рейтинге – хавбек «Динамо» Виталий Буяльский, у которого 16 результативных действий (9 голов + 7 ассистов).

У хавбека львовского «Руха» Илья Квасница имеет в сезоне 7 голов и 8 ассистов (15 очков) и занимает третье место в списке лучших.

Рейтинг игроков УПЛ по системе гол+пас:

1. Владислав Ванат (Динамо): 12+10=22

2. Виталий Буяльский (Динамо): 9+7=16

3. Илья Квасница (Рух): 7+8=15

4. Александр Зубков (Шахтер): 5+8=13

5. Андрей Штогрин (Черноморец): 7+5=12

6. Александр Филиппов (Днепр-1): 8+3=11

6. Алексей Гуцуляк (Днепр-1): 8+3=11

6. Олег Кожушко (Кривбасс): 8+3=11

9. Эдуардо Герреро (Заря): 7+4=11

10. Назар Волошин (Динамо): 6+5=11

10. Дмитрий Крыськив (Шахтер): 6+5=11

Также Ванат лидирует в списке голеадоров сезона УПЛ (12 забитых мячей), опережая Виталия Буяльского (9 голов).

Список бомбардиров УПЛ