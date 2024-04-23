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Украина. Премьер лига
23 апреля 2024, 21:27 | Обновлено 23 апреля 2024, 21:44
434
1

Ванат оторвался от соперников в рейтинге игроков УПЛ по системе гол + пас

Виталий Буяльский и Илья Квасница заметно отстали от лидера

23 апреля 2024, 21:27 | Обновлено 23 апреля 2024, 21:44
434
1
Ванат оторвался от соперников в рейтинге игроков УПЛ по системе гол + пас
ФК Динамо. Владислав Ванат

После матчей 25-го тура обновлен список бомбардиров текущего сезона УПЛ по системе гол+пасс.

Нападающий «Динамо» Владислав Ванат возглавляет рейтинг, имея 12 голов и 10 ассистов (22 результативных действий). Он оторвался от конкурентов уже на 6 баллов.

На втором месте в рейтинге – хавбек «Динамо» Виталий Буяльский, у которого 16 результативных действий (9 голов + 7 ассистов).

У хавбека львовского «Руха» Илья Квасница имеет в сезоне 7 голов и 8 ассистов (15 очков) и занимает третье место в списке лучших.

Рейтинг игроков УПЛ по системе гол+пас:

  • 1. Владислав Ванат (Динамо): 12+10=22
  • 2. Виталий Буяльский (Динамо): 9+7=16
  • 3. Илья Квасница (Рух): 7+8=15
  • 4. Александр Зубков (Шахтер): 5+8=13
  • 5. Андрей Штогрин (Черноморец): 7+5=12
  • 6. Александр Филиппов (Днепр-1): 8+3=11
  • 6. Алексей Гуцуляк (Днепр-1): 8+3=11
  • 6. Олег Кожушко (Кривбасс): 8+3=11
  • 9. Эдуардо Герреро (Заря): 7+4=11
  • 10. Назар Волошин (Динамо): 6+5=11
  • 10. Дмитрий Крыськив (Шахтер): 6+5=11

Также Ванат лидирует в списке голеадоров сезона УПЛ (12 забитых мячей), опережая Виталия Буяльского (9 голов).

Список бомбардиров УПЛ

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Владислав Ванат Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Шахтер Донецк Черноморец Одесса Заря Луганск бомбардиры Виталий Буяльский Украинская Премьер-лига лучший бомбардир Александр Филиппов Александр Зубков Алексей Гуцуляк Олег Кожушко Днепр-1 Рух Львов Андрей Штогрин Дмитрий Крыськив Илья Квасница Эдуардо Герреро Назар Волошин
Николай Степанюк Источник: УПЛ-ТВ
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Gargantua
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