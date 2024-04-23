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  4. СНЕЙДЕР: «Надеюсь, Манчестер Юнайтед проиграет 0:5 в финале Кубка Англии»
Кубок Англии
23 апреля 2024, 20:47 | Обновлено 23 апреля 2024, 20:48
612
1

СНЕЙДЕР: «Надеюсь, Манчестер Юнайтед проиграет 0:5 в финале Кубка Англии»

Легендарный хавбек – о поступке Антони

23 апреля 2024, 20:47 | Обновлено 23 апреля 2024, 20:48
612
1
СНЕЙДЕР: «Надеюсь, Манчестер Юнайтед проиграет 0:5 в финале Кубка Англии»
Getty Images/Global Images Ukraine. Уэсли Снейдер

Легендарный экс-полузащитник сборной Нидерландов Уэсли Снейдер резко раскритиковал поведение вингера «Манчестер Юнайтед» Антони после завершения серии пенальти в полуфинале Кубка Англии против «Ковентри», когда бразилец начал провоцировать игроков соперника:

«Антони должно быть очень стыдно за свой поступок. Ему следовало просто уйти с поля, вместо того, чтобы делать это. Надеюсь, «Манчестер Юнайтед» проиграет в финале со счетом 5:0».

Напомним, в финале Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» 25 мая сыграет против «Манчестер Сити».

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Уэсли Снейдер Антони Кубок Англии по футболу Манчестер Юнайтед Ковентри
Олег Дидух Источник: Twitter
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Ron Noiill
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