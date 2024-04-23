СНЕЙДЕР: «Надеюсь, Манчестер Юнайтед проиграет 0:5 в финале Кубка Англии»

Легендарный экс-полузащитник сборной Нидерландов Уэсли Снейдер резко раскритиковал поведение вингера «Манчестер Юнайтед» Антони после завершения серии пенальти в полуфинале Кубка Англии против «Ковентри», когда бразилец начал провоцировать игроков соперника:

«Антони должно быть очень стыдно за свой поступок. Ему следовало просто уйти с поля, вместо того, чтобы делать это. Надеюсь, «Манчестер Юнайтед» проиграет в финале со счетом 5:0».

Напомним, в финале Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» 25 мая сыграет против «Манчестер Сити».