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  4. Пенсия откладывается? Легенда Боруссии готов остаться в клубе
Германия
23 апреля 2024, 20:07 |
845
1

Пенсия откладывается? Легенда Боруссии готов остаться в клубе

Матс Хуммельс может продлить контракт с «Боруссией»

23 апреля 2024, 20:07 |
845
1
Пенсия откладывается? Легенда Боруссии готов остаться в клубе
Getty Images/Global Images Ukraine. Матс Хуммельс

Дортмундская «Боруссия» ведет активные переговоры по поводу нового контракта с опытным центральным защитником команды Матсом Хуммельсом. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Соглашение пока что не достигнуто, но стороны уверены, что переговоры увенчаются успехом. В марте сообщалось о том, что Хуммельс может завершить карьеру в конце сезона.

В нынешнем сезоне на счету Хуммельса 3 гола и 1 ассист в 35 матчах за «Боруссию» во всех турнирах. В нынешнем сезоне 35-летний ветеран потерял статус безоговорочного игрока основы в команде Эдина Терзича.

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Матс Хуммельс Боруссия Дортмунд продление контракта Фабрицио Романо
Олег Дидух Источник: Фабрицио Романо
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а почему бы и не да
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