Пенсия откладывается? Легенда Боруссии готов остаться в клубе

Дортмундская «Боруссия» ведет активные переговоры по поводу нового контракта с опытным центральным защитником команды Матсом Хуммельсом. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Соглашение пока что не достигнуто, но стороны уверены, что переговоры увенчаются успехом. В марте сообщалось о том, что Хуммельс может завершить карьеру в конце сезона.

В нынешнем сезоне на счету Хуммельса 3 гола и 1 ассист в 35 матчах за «Боруссию» во всех турнирах. В нынешнем сезоне 35-летний ветеран потерял статус безоговорочного игрока основы в команде Эдина Терзича.