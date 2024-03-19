Легенда Боруссии Дортмунд может завершить карьеру в конце сезона

Центральный защитник «Боруссии» Дортмунд и сборной Германии Матс Хуммельс может завершить карьеру в конце нынешнего сезона. Об этом сообщают немецкие СМИ.

В последнее время Хуммельс начал терять место в основе «Боруссии», и из-за этого он хочет не упустить подходящий момент для завершения карьеры. Контракт 35-летнего немца истекает ближайшим летом.

В нынешнем сезоне Хуммельс принял участие в 29 матчах за «Боруссию» Дортмунд во всех турнирах и отличился 3 забитыми голами. Кроме «Боруссии», Хуммельс выступал за «Баварию» в 2016 – 2019 годах.