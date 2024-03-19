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  4. Легенда Боруссии Дортмунд может завершить карьеру в конце сезона
Германия
19 марта 2024, 15:25 |
520
0

Легенда Боруссии Дортмунд может завершить карьеру в конце сезона

Матс Хуммельс планирует повесить бутсы на гвоздь

19 марта 2024, 15:25 |
520
0
Легенда Боруссии Дортмунд может завершить карьеру в конце сезона
Getty Images/Global Images Ukraine. Матс Хуммельс

Центральный защитник «Боруссии» Дортмунд и сборной Германии Матс Хуммельс может завершить карьеру в конце нынешнего сезона. Об этом сообщают немецкие СМИ.

В последнее время Хуммельс начал терять место в основе «Боруссии», и из-за этого он хочет не упустить подходящий момент для завершения карьеры. Контракт 35-летнего немца истекает ближайшим летом.

В нынешнем сезоне Хуммельс принял участие в 29 матчах за «Боруссию» Дортмунд во всех турнирах и отличился 3 забитыми голами. Кроме «Боруссии», Хуммельс выступал за «Баварию» в 2016 – 2019 годах.

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Матс Хуммельс Боруссия Дортмунд завершение карьеры сборная Германии по футболу
Источник Bild
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