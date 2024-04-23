Тренер Ярмолюка может возглавить Ливерпуль
Томас Франк – в шорт-листе на замену Юргену Клоппу
«Ливерпуль» продолжает поиски замены наставнику команды Юргену Клоппу, который покинет пост главного тренера в конце текущего сезона.
По информации ресурса TeamTalk, в шорт-лист «Красных» попало еще одно имя. Речь идет о 50-летнем датском специалисте Томасе Франке, который с 2018 года возглавляет «Брентфорд» Егора Ярмолюка.
Кроме «Брентфорда», Франк в своей карьере работал с «Брондбю» и молодежными сборными Дании разных возрастных категорий.
Ранее сообщалось о том, что «Ливерпуль» может возглавить главный тренер «Фейенорда» Арне Слот, которым летом прошлого года интересовался донецкий «Шахтер».
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