Тренер Ярмолюка может возглавить Ливерпуль

«Ливерпуль» продолжает поиски замены наставнику команды Юргену Клоппу, который покинет пост главного тренера в конце текущего сезона.

По информации ресурса TeamTalk, в шорт-лист «Красных» попало еще одно имя. Речь идет о 50-летнем датском специалисте Томасе Франке, который с 2018 года возглавляет «Брентфорд» Егора Ярмолюка.

Кроме «Брентфорда», Франк в своей карьере работал с «Брондбю» и молодежными сборными Дании разных возрастных категорий.

Ранее сообщалось о том, что «Ливерпуль» может возглавить главный тренер «Фейенорда» Арне Слот, которым летом прошлого года интересовался донецкий «Шахтер».