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Англия
23 апреля 2024, 19:47 |
605
0

Тренер Ярмолюка может возглавить Ливерпуль

Томас Франк – в шорт-листе на замену Юргену Клоппу

23 апреля 2024, 19:47 |
605
0
Тренер Ярмолюка может возглавить Ливерпуль
Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Франк

«Ливерпуль» продолжает поиски замены наставнику команды Юргену Клоппу, который покинет пост главного тренера в конце текущего сезона.

По информации ресурса TeamTalk, в шорт-лист «Красных» попало еще одно имя. Речь идет о 50-летнем датском специалисте Томасе Франке, который с 2018 года возглавляет «Брентфорд» Егора Ярмолюка.

Кроме «Брентфорда», Франк в своей карьере работал с «Брондбю» и молодежными сборными Дании разных возрастных категорий.

Ранее сообщалось о том, что «Ливерпуль» может возглавить главный тренер «Фейенорда» Арне Слот, которым летом прошлого года интересовался донецкий «Шахтер».

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Юрген Клопп Ливерпуль Брентфорд Томас Франк
Олег Дидух Источник: TeamTalk
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