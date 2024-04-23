В Англии рассказали, планирует ли Челси летом продавать Мудрика

Британский журналист Бен Джейкобс рассказал, планирует ли лондонский «Челси» продавать двух вингеров – Нони Мадуэке и Михаила Мудрика.

«Мудрик и Мадуэке – это именно те футболисты, от которых в «Челси» ожидают прогресса с каждым сезоном. Кроме того, лондонский клуб потеряет деньги на каждом из них, если продаст их сейчас», – рассказал Джейкобс.

В этом сезоне Мудрик провел за «Челси» во всех турнирах 35 матчей, забил шесть голов и отдал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Мудрик счастлив в «Челси» и не думает об уходе.