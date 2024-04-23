В Англии рассказали, планирует ли Челси летом продавать Мудрика
В лондонском клубе ожидают прогресса от украинца
Британский журналист Бен Джейкобс рассказал, планирует ли лондонский «Челси» продавать двух вингеров – Нони Мадуэке и Михаила Мудрика.
«Мудрик и Мадуэке – это именно те футболисты, от которых в «Челси» ожидают прогресса с каждым сезоном. Кроме того, лондонский клуб потеряет деньги на каждом из них, если продаст их сейчас», – рассказал Джейкобс.
В этом сезоне Мудрик провел за «Челси» во всех турнирах 35 матчей, забил шесть голов и отдал две результативные передачи.
Ранее сообщалось, что Мудрик счастлив в «Челси» и не думает об уходе.
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