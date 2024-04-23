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  4. В Англии рассказали, планирует ли Челси летом продавать Мудрика
Англия
23 апреля 2024, 19:00 |
978
0

В Англии рассказали, планирует ли Челси летом продавать Мудрика

В лондонском клубе ожидают прогресса от украинца

23 апреля 2024, 19:00 |
978
0
В Англии рассказали, планирует ли Челси летом продавать Мудрика
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Британский журналист Бен Джейкобс рассказал, планирует ли лондонский «Челси» продавать двух вингеров – Нони Мадуэке и Михаила Мудрика.

«Мудрик и Мадуэке – это именно те футболисты, от которых в «Челси» ожидают прогресса с каждым сезоном. Кроме того, лондонский клуб потеряет деньги на каждом из них, если продаст их сейчас», – рассказал Джейкобс.

В этом сезоне Мудрик провел за «Челси» во всех турнирах 35 матчей, забил шесть голов и отдал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Мудрик счастлив в «Челси» и не думает об уходе.

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Нони Мадуэке Михаил Мудрик чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Челси
Дмитро Олійник Источник: The Chelsea Chronicle
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