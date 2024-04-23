Сачко стартовал с волевой победы на турнире в Остраве
Виталий в трех сетах обыграл словака Норберта Гомбоша
Украинский теннисист Виталий Сачко (№189 ATP) стартовал с волевой победы на грунтовом челленджере в Остраве (Чехия).
В матче первого раунда украинец, посеянный под третьим номером, переиграл словака Норберта Гомбоша (№499 ATP), который начинал в квалификации.
Острава. Первый круг
Виталий Сачко (Украина) – Норберт Гомбош (Словакия) – 5:7, 6:2, 6:3
В следующем раунде Сачко сыграет против 20-летнего Жайме Фария из Португалии (№230 ATP).
Отметим, что на прошлой неделе Виталий не смог доиграть матч на соревнованиях в Португалии.
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