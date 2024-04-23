Сачко стартовал с волевой победы на турнире в Остраве

Украинский теннисист Виталий Сачко (№189 ATP) стартовал с волевой победы на грунтовом челленджере в Остраве (Чехия).

В матче первого раунда украинец, посеянный под третьим номером, переиграл словака Норберта Гомбоша (№499 ATP), который начинал в квалификации.

Острава. Первый круг

Виталий Сачко (Украина) – Норберт Гомбош (Словакия) – 5:7, 6:2, 6:3

В следующем раунде Сачко сыграет против 20-летнего Жайме Фария из Португалии (№230 ATP).

Отметим, что на прошлой неделе Виталий не смог доиграть матч на соревнованиях в Португалии.