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ATP
16 апреля 2024, 13:22 | Обновлено 16 апреля 2024, 14:18
123
1

Сачко не смог доиграть матч на соревнованиях в Португалии

Виталий снялся после первого сета

16 апреля 2024, 13:22 | Обновлено 16 апреля 2024, 14:18
123
1
Сачко не смог доиграть матч на соревнованиях в Португалии
ATP. Виталий Сачко

Украинский теннисист Виталий Сачко (№181 ATP) не смог пробиться во второй раунд грунтового челленджера в Оэйраше (Португалия).

В стартовом матче украинец отыграл первый сет против шведа Элиаса Имера (№200 ATP), после чего не смог продолжить встречу.

Оэйраш. Первый круг
Виталий Сачко (Украина) – Элиас Имер (Португалия) – 4:6 (отказ)

Отметим, что Виталий только в начале апреля вернулся после травмы, из-за которой он не играл больше 2 месяцев.

Элиас Имер далее сыграет с победителем матча Сантьяго Родригес Таверна – Франсиско Комесана.

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Виталий Сачко ATP Оэйраш Элиас Имер
Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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introvert
Відколи це Імер став португальцем? Те, що турнір проводиться в Португалії, не робить всіх його учасників португальцями.
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