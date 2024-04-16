Сачко не смог доиграть матч на соревнованиях в Португалии
Виталий снялся после первого сета
Украинский теннисист Виталий Сачко (№181 ATP) не смог пробиться во второй раунд грунтового челленджера в Оэйраше (Португалия).
В стартовом матче украинец отыграл первый сет против шведа Элиаса Имера (№200 ATP), после чего не смог продолжить встречу.
Оэйраш. Первый круг
Виталий Сачко (Украина) – Элиас Имер (Португалия) – 4:6 (отказ)
Отметим, что Виталий только в начале апреля вернулся после травмы, из-за которой он не играл больше 2 месяцев.
Элиас Имер далее сыграет с победителем матча Сантьяго Родригес Таверна – Франсиско Комесана.
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