Владимир БРАЖКО – о своей болезни: «Пять дней с постели не вставал»

Полузащитник «Динамо» Владимир Бражко прокомментировал возвращение к тренировкам с киевским клубом после инфекционной болезни.

«Я был дома, болел, пять дней с постели не вставал. Была непростая болезнь, высокая температура, пошло осложнение в нос. Много пропустил.



Но сейчас все хорошо, я возвращаюсь к тренировкам. Очень счастлив, потому что скучал по футболу, по команде.

Очень волновался во время просмотра матчей. На поле ты не так волнуешься, потому что понимаешь, что можешь помочь команде какими-то своими действиями. А когда смотришь, то ничем не поможешь.

Но команда – молодцы, уверенно сыграли два матча.

В роли зрителя было непривычно. Не знал даже, куда идти на трибуне.

Надеюсь, что сыграю в следующем матче, но это будет решение тренера. Чувствую себя сейчас очень хорошо.

Меня называют украинским Джудом Беллингемом? Я вас прошу меня так не называть (смеется). Я – Вова Бражко», – сказал Бражко.

В ближайшую субботу, 27 апреля, «Динамо» проведет матч 26 тура УПЛ. Столичная команда сыграет в гостях против команды «Днепр-1».