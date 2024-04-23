Владимир БРАЖКО – о своей болезни: «Пять дней с постели не вставал»
Полузащитник «Динамо» рад вернуться к тренировкам
Полузащитник «Динамо» Владимир Бражко прокомментировал возвращение к тренировкам с киевским клубом после инфекционной болезни.
«Я был дома, болел, пять дней с постели не вставал. Была непростая болезнь, высокая температура, пошло осложнение в нос. Много пропустил.
Но сейчас все хорошо, я возвращаюсь к тренировкам. Очень счастлив, потому что скучал по футболу, по команде.
Очень волновался во время просмотра матчей. На поле ты не так волнуешься, потому что понимаешь, что можешь помочь команде какими-то своими действиями. А когда смотришь, то ничем не поможешь.
Но команда – молодцы, уверенно сыграли два матча.
В роли зрителя было непривычно. Не знал даже, куда идти на трибуне.
Надеюсь, что сыграю в следующем матче, но это будет решение тренера. Чувствую себя сейчас очень хорошо.
Меня называют украинским Джудом Беллингемом? Я вас прошу меня так не называть (смеется). Я – Вова Бражко», – сказал Бражко.
В ближайшую субботу, 27 апреля, «Динамо» проведет матч 26 тура УПЛ. Столичная команда сыграет в гостях против команды «Днепр-1».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Горняки могут выйти напрямую в групповой раунд Лиги чемпионов 2024/25
Андони Ираола высказался по поводу игры украинского защитника