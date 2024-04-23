Ключевой полузащитник Динамо вернулся к тренировкам
Владимир Бражко во вторник работал с определенными ограничениями
Полузащитник «Динамо» Владимир Бражко вернулся к тренировкам с киевским клубом.
Сообщается, что сегодня он работал с определенными ограничениями. С завтрашнего дня Бражко будет полноценно заниматься вместе со всеми и постепенно готовиться к ближайшему поединку.
Отметим, что Владимир пропустил два предыдущих матча из-за инфекционной болезни.
Травмированных игроков в «Динамо» пока нет, Навин Малыш также уже занимается в общей группе.
В ближайшую субботу, 27 апреля, «Динамо» проведет матч 26 тура УПЛ. Столичная команда сыграет в гостях против команды «Днепр-1».
В текущем сезоне Бражко сыграл 21 матч в УПЛ, забил 6 голов и сделал 3 ассиста.
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