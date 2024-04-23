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Украина. Премьер лига
23 апреля 2024, 16:44 | Обновлено 23 апреля 2024, 17:10
1023
1

Ключевой полузащитник Динамо вернулся к тренировкам

Владимир Бражко во вторник работал с определенными ограничениями

23 апреля 2024, 16:44 | Обновлено 23 апреля 2024, 17:10
1023
1
Ключевой полузащитник Динамо вернулся к тренировкам
ФК Динамо Киев. Владимир Бражко (в центре)

Полузащитник «Динамо» Владимир Бражко вернулся к тренировкам с киевским клубом.

Сообщается, что сегодня он работал с определенными ограничениями. С завтрашнего дня Бражко будет полноценно заниматься вместе со всеми и постепенно готовиться к ближайшему поединку.

Отметим, что Владимир пропустил два предыдущих матча из-за инфекционной болезни.

Травмированных игроков в «Динамо» пока нет, Навин Малыш также уже занимается в общей группе.

В ближайшую субботу, 27 апреля, «Динамо» проведет матч 26 тура УПЛ. Столичная команда сыграет в гостях против команды «Днепр-1».

В текущем сезоне Бражко сыграл 21 матч в УПЛ, забил 6 голов и сделал 3 ассиста.

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Gargantua
когда подходило новое поколение молодежи, из всех Луческу выбрал Боля, Яцыка и Царенко. А Волошин и Бражко отправились в аренду.
Сейчас Волошин и Бражко лидеры команды, Боль и Яцык в аренде, а Царенко далек от основы.
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