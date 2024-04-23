Ключевой полузащитник Динамо вернулся к тренировкам

Полузащитник «Динамо» Владимир Бражко вернулся к тренировкам с киевским клубом.

Сообщается, что сегодня он работал с определенными ограничениями. С завтрашнего дня Бражко будет полноценно заниматься вместе со всеми и постепенно готовиться к ближайшему поединку.

Отметим, что Владимир пропустил два предыдущих матча из-за инфекционной болезни.

Травмированных игроков в «Динамо» пока нет, Навин Малыш также уже занимается в общей группе.

В ближайшую субботу, 27 апреля, «Динамо» проведет матч 26 тура УПЛ. Столичная команда сыграет в гостях против команды «Днепр-1».

В текущем сезоне Бражко сыграл 21 матч в УПЛ, забил 6 голов и сделал 3 ассиста.