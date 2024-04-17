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  4. Шовковский оценил матч с Минаем и рассказал, что случилось с Бражко
Украина. Премьер лига
17 апреля 2024, 17:45 | Обновлено 17 апреля 2024, 18:09
3071
0

Шовковский оценил матч с Минаем и рассказал, что случилось с Бражко

Наставник киевлян не слишком доволен игрой с аутсайдером

17 апреля 2024, 17:45 | Обновлено 17 апреля 2024, 18:09
3071
0
Шовковский оценил матч с Минаем и рассказал, что случилось с Бражко
ФК Динамо Киев. Александр Шовковский

«Динамо» в перенесенном матче УПЛ обыграло «Минай» со счетом 3:1. Игру оценил наставник киевлян Александр Шовковский.

«Мы провели совсем разные таймы. В первом забили дважды и имели много моментов, а во втором сыграли не очень, я недоволен вторым таймом. Хорошо, что выиграли 3:1, идем дальше, но будем проводить анализ. Конечно, ошибки допускают все, но мы должны были быть в той зоне, откуда забили гол».

«Бражко? Я уже говорил, что в команде какой-то вирус, температура у игроков, поэтому Владимир не смог сыграть. У нас постоянно кто-то вылетает – Нещерет, Сирота, теперь Бражко. У всех температура».

«Что касается матча, то я надеялся на более уверенное завершение матча. Назар Волошин? У него была красная в прошлом туре, но сегодня мы договаривались, что он отыграет 90 минут, чтобы другие ребята отдохнули», – сказал Шовковский.

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Динамо Киев Александр Шовковский Минай - Динамо Минай чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Владимир Бражко Назар Волошин
Иван Зинченко Источник: УПЛ-ТВ
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