Стародубцева разобралась с нейтральной теннисисткой в Оэйраше

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (№142 WTA) победно начала выступления на грунтовом турнире ITF W100 в Оэйраше (Португалия).

В матче 1-го раунда основы первая сеяная украинка обыграла 28-летнюю «нейтральную» теннисистку Екатерину Макарову.

Оэйраш. Первый круг

Юлия Стародубцева (Украина) – Екатерина Макарова – 6:2, 6:3

Это была первая встреча теннисисток.

В следующем раунде Стародубцева сразится против чешки Габриэлы Кнутсон (№190 WTA) или Франсиски Жорже из Португалии (№184 WTA).

Ранее Катарина Завацкая проиграла финал квалификации на этом турнире.