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ITF
23 апреля 2024, 16:51 | Обновлено 23 апреля 2024, 16:54
314
1

Стародубцева разобралась с нейтральной теннисисткой в Оэйраше

Юлия уверенно стартовала на соревнованиях в Португалии

23 апреля 2024, 16:51 | Обновлено 23 апреля 2024, 16:54
314
1
Стародубцева разобралась с нейтральной теннисисткой в Оэйраше
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (№142 WTA) победно начала выступления на грунтовом турнире ITF W100 в Оэйраше (Португалия).

В матче 1-го раунда основы первая сеяная украинка обыграла 28-летнюю «нейтральную» теннисистку Екатерину Макарову.

Оэйраш. Первый круг
Юлия Стародубцева (Украина) – Екатерина Макарова – 6:2, 6:3

Это была первая встреча теннисисток.

В следующем раунде Стародубцева сразится против чешки Габриэлы Кнутсон (№190 WTA) или Франсиски Жорже из Португалии (№184 WTA).

Ранее Катарина Завацкая проиграла финал квалификации на этом турнире.

По теме:
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Завацкая проиграла финал квалификации на турнире ITF в Португалии
Завацкая успешно стартовала в квалификации к турниру ITF W100 в Португалии
ITF Оэйраш Юлия Стародубцева Екатерина Макарова (Владимировна)
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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Sashamar
Молодець. Але далі, проти Жорже (вангую, що вона вдома виграє у чешки) буде значно важче.
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