Стародубцева разобралась с нейтральной теннисисткой в Оэйраше
Юлия уверенно стартовала на соревнованиях в Португалии
Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (№142 WTA) победно начала выступления на грунтовом турнире ITF W100 в Оэйраше (Португалия).
В матче 1-го раунда основы первая сеяная украинка обыграла 28-летнюю «нейтральную» теннисистку Екатерину Макарову.
Оэйраш. Первый круг
Юлия Стародубцева (Украина) – Екатерина Макарова – 6:2, 6:3
Это была первая встреча теннисисток.
В следующем раунде Стародубцева сразится против чешки Габриэлы Кнутсон (№190 WTA) или Франсиски Жорже из Португалии (№184 WTA).
Ранее Катарина Завацкая проиграла финал квалификации на этом турнире.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Главным фаворитом все также является Джуд Беллингем, Лионель Месси замыкает двадцатку
21 апреля «Реал» Мадрид обыграл «Барселону» со счетом 3:2