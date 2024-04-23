Завацкая проиграла финал квалификации на турнире ITF в Португалии

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№181 WTA) проиграла финал квалификации на грунтовом турнире ITF W100 в Оэйраше (Португалия).

В финале отбора украинка в двух сетах уступила Камилле Розателло из Италии (№311 WTA).

Оэйраш. Финал квалификации

Катарина Завацкая (Украина) – Камилла Розателло (Италия) – 5:7, 3:6

Отметим, что в первом раунде Завацкая оказалась сильнее Эстель Кашино из Франции.

На прошлой неделе Катарина сумела пройти квалификацию на турнире WTA 250 в Руане.