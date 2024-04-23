ITF23 апреля 2024, 14:02 | Обновлено 23 апреля 2024, 14:06
133
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Завацкая проиграла финал квалификации на турнире ITF в Португалии
Катарина уступила Камилле Розателло из Италии
23 апреля 2024, 14:02 | Обновлено 23 апреля 2024, 14:06
133
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Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№181 WTA) проиграла финал квалификации на грунтовом турнире ITF W100 в Оэйраше (Португалия).
В финале отбора украинка в двух сетах уступила Камилле Розателло из Италии (№311 WTA).
Оэйраш. Финал квалификации
Катарина Завацкая (Украина) – Камилла Розателло (Италия) – 5:7, 3:6
Отметим, что в первом раунде Завацкая оказалась сильнее Эстель Кашино из Франции.
На прошлой неделе Катарина сумела пройти квалификацию на турнире WTA 250 в Руане.
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