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  4. Завацкая проиграла финал квалификации на турнире ITF в Португалии
ITF
23 апреля 2024, 14:02 | Обновлено 23 апреля 2024, 14:06
133
1

Завацкая проиграла финал квалификации на турнире ITF в Португалии

Катарина уступила Камилле Розателло из Италии

23 апреля 2024, 14:02 | Обновлено 23 апреля 2024, 14:06
133
1
Завацкая проиграла финал квалификации на турнире ITF в Португалии
WTA. Катарина Завацкая

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№181 WTA) проиграла финал квалификации на грунтовом турнире ITF W100 в Оэйраше (Португалия).

В финале отбора украинка в двух сетах уступила Камилле Розателло из Италии (№311 WTA).

Оэйраш. Финал квалификации
Катарина Завацкая (Украина) – Камилла Розателло (Италия) – 5:7, 3:6

Отметим, что в первом раунде Завацкая оказалась сильнее Эстель Кашино из Франции.

На прошлой неделе Катарина сумела пройти квалификацию на турнире WTA 250 в Руане.

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Катарина Завацкая Камилла Розателло ITF Оэйраш
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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Андрій Заліщук
провал якийсь, а не тенісистка, прокакала весь свій потенціал на жаль
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