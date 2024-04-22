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  4. Завацкая успешно стартовала в квалификации к турниру ITF W100 в Португалии
ITF
22 апреля 2024, 20:14 |
377
0

Завацкая успешно стартовала в квалификации к турниру ITF W100 в Португалии

Катарина в первом раунде отбора к соревнованиям в Оэйраше выиграла у Эстель Кашино

22 апреля 2024, 20:14 |
377
0
Завацкая успешно стартовала в квалификации к турниру ITF W100 в Португалии
Instagram. Катарина Завацкая

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (WTA 181) вышла в финал квалификации к грунтовому турниру ITF W100 в Оэйраше (Португалия).

В 1-м раунде отбора украинка в двух сетах переиграла француженку Эстель Кашино (WTA 911) за 1 час и 57 минут.

ITF W100 Оэйраш. Грунт. 1-й раунд квалификации

Катарина Завацкая (Украина) – Эстель Кашино (Франция) – 6:4, 7:6 (7:4)

Это была первая встреча соперниц.

В финале квалификации к 100-тысячнику в Португалии Завацкая сыграет против Камиллы Розателло из Италии.

На прошлой неделе Завацкая приняла участие на турнире WTA 250 в Руане, где успешно преодолела сито отбора, но уже на старте основной сетки уступила Кларе Бюрель.

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ITF Оэйраш Катарина Завацкая
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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