Завацкая успешно стартовала в квалификации к турниру ITF W100 в Португалии

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (WTA 181) вышла в финал квалификации к грунтовому турниру ITF W100 в Оэйраше (Португалия).

В 1-м раунде отбора украинка в двух сетах переиграла француженку Эстель Кашино (WTA 911) за 1 час и 57 минут.

ITF W100 Оэйраш. Грунт. 1-й раунд квалификации

Катарина Завацкая (Украина) – Эстель Кашино (Франция) – 6:4, 7:6 (7:4)

Это была первая встреча соперниц.

В финале квалификации к 100-тысячнику в Португалии Завацкая сыграет против Камиллы Розателло из Италии.

На прошлой неделе Завацкая приняла участие на турнире WTA 250 в Руане, где успешно преодолела сито отбора, но уже на старте основной сетки уступила Кларе Бюрель.