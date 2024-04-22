Завацкая успешно стартовала в квалификации к турниру ITF W100 в Португалии
Катарина в первом раунде отбора к соревнованиям в Оэйраше выиграла у Эстель Кашино
Украинская теннисистка Катарина Завацкая (WTA 181) вышла в финал квалификации к грунтовому турниру ITF W100 в Оэйраше (Португалия).
В 1-м раунде отбора украинка в двух сетах переиграла француженку Эстель Кашино (WTA 911) за 1 час и 57 минут.
ITF W100 Оэйраш. Грунт. 1-й раунд квалификации
Катарина Завацкая (Украина) – Эстель Кашино (Франция) – 6:4, 7:6 (7:4)
Это была первая встреча соперниц.
В финале квалификации к 100-тысячнику в Португалии Завацкая сыграет против Камиллы Розателло из Италии.
На прошлой неделе Завацкая приняла участие на турнире WTA 250 в Руане, где успешно преодолела сито отбора, но уже на старте основной сетки уступила Кларе Бюрель.
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