Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Джокович объяснил, почему отказался от услуг тренера
ATP
23 апреля 2024, 15:12 |
341
0

Джокович объяснил, почему отказался от услуг тренера

В марте нынешнего года серб прекратил сотрудничество с Гораном Иванишевичем

23 апреля 2024, 15:12 |
341
0
Джокович объяснил, почему отказался от услуг тренера
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович и Горан Иванишевич

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович высказался о возможном назначении нового тренера.

Напомним, в марте текущего года серб объявил о прекращении сотрудничества с тренером Гораном Иванишевичем.

«Я обдумываю, нужен мне тренер или нет. Рассматриваю различные варианты. Я работал с Ненадом Зимоничем. Окончательное решение приму в ближайшие недели или месяцы. Я профессионально занимаюсь теннисом более 20 лет, у меня были разные команды и тренеры. Не думаю, что могу обойтись без тренера или физиотерапевта, потому что именно команда создаёт формулу успеха. Но сейчас я на том этапе карьеры, когда отсутствие тренера может стать решением», — приводит слова Джоковича Mundo Deportivo.

По теме:
Ливерпуль провел неформальные переговоры с экс-тренером Шахтера
Осталось два кандидата. Бавария хочет объявить о тренере до конца сезона
Джокович нацелился на олимпийское «золото» в Париже
Горан Иванишевич Новак Джокович назначение тренера
Юрій Вишневський Источник: Mundo Deportivo
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Обновлен список претендентов на Золотой мяч 2024. Роналду выпал из топ-20
Футбол | 23 апреля 2024, 07:25 27
Обновлен список претендентов на Золотой мяч 2024. Роналду выпал из топ-20
Обновлен список претендентов на Золотой мяч 2024. Роналду выпал из топ-20

Главным фаворитом все также является Джуд Беллингем, Лионель Месси замыкает двадцатку

Барселона может потребовать переиграть матч против Реала
Футбол | 22 апреля 2024, 17:37 7
Барселона может потребовать переиграть матч против Реала
Барселона может потребовать переиграть матч против Реала

Об этом сообщил президент клуба Жоан Лапорта

Таблица Ла Лиги после Эль Класико, победы Жироны и поражения Атлетико
Футбол | 23.04.2024, 12:00
Таблица Ла Лиги после Эль Класико, победы Жироны и поражения Атлетико
Таблица Ла Лиги после Эль Класико, победы Жироны и поражения Атлетико
ФОТО. Лицо 16-летнего парня перед стартом Мадрида, где он сыграет с Надалем
Теннис | 23.04.2024, 09:06
ФОТО. Лицо 16-летнего парня перед стартом Мадрида, где он сыграет с Надалем
ФОТО. Лицо 16-летнего парня перед стартом Мадрида, где он сыграет с Надалем
Луческу на матче Динамо, Кривбасс в чемпионской гонке, победа Шахтера
Футбол | 23.04.2024, 12:15
Луческу на матче Динамо, Кривбасс в чемпионской гонке, победа Шахтера
Луческу на матче Динамо, Кривбасс в чемпионской гонке, победа Шахтера
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Анчелотти оценил матч против Барселоны, в котором Лунин пропустил два гола
Анчелотти оценил матч против Барселоны, в котором Лунин пропустил два гола
22.04.2024, 07:43 1
Футбол
Стало известно, сколько заработала Костюк за выход в финал в Штутгарте
Стало известно, сколько заработала Костюк за выход в финал в Штутгарте
21.04.2024, 22:15
Теннис
Лунин или Куртуа? Анчелотти выбрал вратаря на решающие матчи сезона
Лунин или Куртуа? Анчелотти выбрал вратаря на решающие матчи сезона
22.04.2024, 00:07
Футбол
Новый претендент на Лунина. Полуфиналист ЛЧ хочет купить Андрея за 20 млн
Новый претендент на Лунина. Полуфиналист ЛЧ хочет купить Андрея за 20 млн
22.04.2024, 00:47 5
Футбол
Анчелотти прокомментировал скандальный эпизод с якобы голом в ворота Лунина
Анчелотти прокомментировал скандальный эпизод с якобы голом в ворота Лунина
22.04.2024, 21:31 2
Футбол
Рейтинг WTA. Личный рекорд Костюк
Рейтинг WTA. Личный рекорд Костюк
22.04.2024, 09:19 2
Теннис
Еще один шаг к чемпионству. Реал вырвал победу у Барселоны
Еще один шаг к чемпионству. Реал вырвал победу у Барселоны
22.04.2024, 00:04 22
Футбол
Бернарду Силва прокомментировал неудачный удар с пенальти в ворота Лунина
Бернарду Силва прокомментировал неудачный удар с пенальти в ворота Лунина
21.04.2024, 18:04
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем