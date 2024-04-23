Владислав ВАКУЛА: «Нам немного не хватило для победы»
Полузащитник «Миная» прокомментировал ничью с «Рухом»
Полузащитник «Миная» Владислав Вакула прокомментировал ничью с львовским «Рухом» (1:1) в матче 25-го тура УПЛ:
«Эмоции зашкаливают, нам немного не хватило, чтобы победить. Но я все равно думаю, что для нас это положительный результат, поэтому будем двигаться дальше. Счет на табло, поэтому трудно говорить об игре. Все ребята достойно себя показали, все выложились на 100%, поэтому я считаю, что все молодцы и я очень благодарю команду за эту игру».
После этой ничьи «Минай» остается на 16-м месте в УПЛ, набрав 16 очков в 25 турах. От спасительной 14-й строчки закарпатцев отделяет 4 зачетных пункта.
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