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Украина. Премьер лига
23 апреля 2024, 15:12 | Обновлено 23 апреля 2024, 15:13
191
0

Владислав ВАКУЛА: «Нам немного не хватило для победы»

Полузащитник «Миная» прокомментировал ничью с «Рухом»

23 апреля 2024, 15:12 | Обновлено 23 апреля 2024, 15:13
191
0
Владислав ВАКУЛА: «Нам немного не хватило для победы»
ФК Минай. Владислав Вакула (справа)

Полузащитник «Миная» Владислав Вакула прокомментировал ничью с львовским «Рухом» (1:1) в матче 25-го тура УПЛ:

«Эмоции зашкаливают, нам немного не хватило, чтобы победить. Но я все равно думаю, что для нас это положительный результат, поэтому будем двигаться дальше. Счет на табло, поэтому трудно говорить об игре. Все ребята достойно себя показали, все выложились на 100%, поэтому я считаю, что все молодцы и я очень благодарю команду за эту игру».

После этой ничьи «Минай» остается на 16-м месте в УПЛ, набрав 16 очков в 25 турах. От спасительной 14-й строчки закарпатцев отделяет 4 зачетных пункта.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Минай Рух Львов Минай - Рух Владислав Вакула
Дмитро Вербинський Источник: ФК Минай
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