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Италия
23 апреля 2024, 14:52 |
252
0

Президент Интера – болельщикам по случаю чемпионства: «Ого, вот это номер»

Стивен Чжан выступил с обращением после досрочного завоевания 20-го скудетто в истории клуба

23 апреля 2024, 14:52 |
252
0
Президент Интера – болельщикам по случаю чемпионства: «Ого, вот это номер»
ФК Интер. Стивен Чжан

Президент миланского «Интера» Стивен Чжан выступил с обращением после досрочного завоевания чемпионства в Серии А в сезоне-2023/2024.

«Ого, 20. Вот это номер! 20 скудетто. 116 лет, и вот наконец мы здесь. Это особенный день, исторический день для всей семьи «нерадзурри». Наши сердца полны радости, потому что «Интер» достиг того, о чём лишь немногие могут мечтать. Все болельщики «Интера» по всему миру будут праздновать получение второй звезды, невероятную отметку в нашей истории, которую мы написали вместе.

Мы столкнулись с многочисленными трудностями, от успехов и сложных моментов до достижения величайшей славы, которая окупает все наши усилия. Наша цель всегда была одной и той же: вернуться к вершинам итальянского и европейского футбола. Мы достигли этого вместе. И сегодня мы празднуем 20-е скудетто в нашей истории. Это наша вторая звезда, которую мы отныне будем носить на груди.

Мы гордимся тем, что подхватили наследие легенд клуба и оставили свой собственный след в 116-летней истории «Интера», истории, которая будет продолжаться со временем. Разделяя сегодня эти эмоции с двумя сияющими звёздами, мы думаем обо всех, кто сделал свой вклад в достижение этого выдающегося события.

Моя самая большая благодарность также адресована нашим воинам, сражающимся на поле. Нашему потрясающему тренеру Симоне Индзаги и всем его помощникам: спасибо, Симоне. Я много раз говорил, что вы — подарок для меня во время моего президентства, эксперт, исключительный человек, который сформировал нашу команду с менталитетом победителя», — приводит слова Чжана пресс-служба клуба на официальном сайте.

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Стивен Чжан Интер Милан Серия A
Юрій Вишневський Источник: ФК Интер Милан
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