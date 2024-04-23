Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Руслан ЧЕРНЕНКО: «Мы заработали один балл, а не потеряли два»
Украина. Премьер лига
23 апреля 2024, 14:03 |
192
0

Руслан ЧЕРНЕНКО: «Мы заработали один балл, а не потеряли два»

Полузащитник «Оболони» прокомментировал ничью с «Металлистом 1925»

23 апреля 2024, 14:03 |
192
0
Руслан ЧЕРНЕНКО: «Мы заработали один балл, а не потеряли два»
ФК Оболонь Киев. Руслан Черненко

Полузащитник киевской «Оболони» Руслан Черненко прокомментировал ничью с харьковским «Металлистом 1925» (1:1) в матче 25-го тура УПЛ:

«Очень тяжелая игра была, готовились к такому матчу, анализировали соперника. Где-то не все получалось, хотели сегодня победить, но я думаю ничья – закономерный результат.

Во время первого взятия ворот мы проводили неплохую атаку, я подключился к ней и ударил. Я обладаю хорошим ударом, тренирую его. Впоследствии имел возможность забить второй раз. Трудно сказать почему не получилось, всегда хочется лучшего, но как есть.

Стоит сказать о том, что наш соперник очень хорошо играл сегодня и где-то мы просели во втором тайме, это было заметно. Впоследствии замены смогли немного освежить и улучшить игру и могли в концовке встречи одержать победу.

В итоге могу сказать, что сегодня наша команда взяла один зачетный балл, а не потеряла два».

По теме:
Владислав ВАКУЛА: «Нам немного не хватило для победы»
В Карпатах рассказали, какую сумму клуб внес в бюджет Украины в 2023 году
Максим ЗАДЕРАКА: «Во втором тайме игра изменилась в нашу пользу»
Руслан Черненко чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Металлист 1925 Металлист 1925 - Оболонь
Дмитро Вербинський Источник: ФК Оболонь
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Президент Динамо оценил вопрос стимуляции в чемпионской гонке
Футбол | 23 апреля 2024, 09:28 16
Президент Динамо оценил вопрос стимуляции в чемпионской гонке
Президент Динамо оценил вопрос стимуляции в чемпионской гонке

Суркис не дал однозначный ответ

Партнер Зинченко вступился за свою девушку, которую захейтили из-за веса
Футбол | 22 апреля 2024, 15:32 4
Партнер Зинченко вступился за свою девушку, которую захейтили из-за веса
Партнер Зинченко вступился за свою девушку, которую захейтили из-за веса

У Деклана Райса и Лорен Фраер в 2022-м родился ребенок

Таблица Ла Лиги после Эль Класико, победы Жироны и поражения Атлетико
Футбол | 23.04.2024, 12:00
Таблица Ла Лиги после Эль Класико, победы Жироны и поражения Атлетико
Таблица Ла Лиги после Эль Класико, победы Жироны и поражения Атлетико
Больше выбор для Реброва. УЕФА одобрил расширение заявок на Евро-2024
Футбол | 23.04.2024, 13:12
Больше выбор для Реброва. УЕФА одобрил расширение заявок на Евро-2024
Больше выбор для Реброва. УЕФА одобрил расширение заявок на Евро-2024
Анчелотти прокомментировал скандальный эпизод с якобы голом в ворота Лунина
Футбол | 22.04.2024, 21:31
Анчелотти прокомментировал скандальный эпизод с якобы голом в ворота Лунина
Анчелотти прокомментировал скандальный эпизод с якобы голом в ворота Лунина
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Моделирование: гол Ямала в ворота Лунина должен быть засчитан
ВИДЕО. Моделирование: гол Ямала в ворота Лунина должен быть засчитан
22.04.2024, 17:55 33
Футбол
Райан Гарсия поделился планами после победы над Хейни
Райан Гарсия поделился планами после победы над Хейни
21.04.2024, 10:20
Бокс
Лунин или Куртуа? Анчелотти выбрал вратаря на решающие матчи сезона
Лунин или Куртуа? Анчелотти выбрал вратаря на решающие матчи сезона
22.04.2024, 00:07
Футбол
Еще один шаг к чемпионству. Реал вырвал победу у Барселоны
Еще один шаг к чемпионству. Реал вырвал победу у Барселоны
22.04.2024, 00:04 22
Футбол
Бекхэм пошел судом против голливудского актера. За что просит 8,5 млн?
Бекхэм пошел судом против голливудского актера. За что просит 8,5 млн?
21.04.2024, 13:45
Футбол
Анчелотти оценил матч против Барселоны, в котором Лунин пропустил два гола
Анчелотти оценил матч против Барселоны, в котором Лунин пропустил два гола
22.04.2024, 07:43 1
Футбол
ВИДЕО. Забил ли Ямал Лунину? Обнародован разговор судьи и VAR в Эль Класико
ВИДЕО. Забил ли Ямал Лунину? Обнародован разговор судьи и VAR в Эль Класико
22.04.2024, 21:45 9
Футбол
Заруба в Нью-Йорке. Райан Гарсия нанес Хейни первое поражение в карьере
Заруба в Нью-Йорке. Райан Гарсия нанес Хейни первое поражение в карьере
21.04.2024, 08:15 30
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем