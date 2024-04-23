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  4. Максим ЗАДЕРАКА: «Во втором тайме игра изменилась в нашу пользу»
Украина. Премьер лига
23 апреля 2024, 13:38 |
119
0

Максим ЗАДЕРАКА: «Во втором тайме игра изменилась в нашу пользу»

Полузащитник «Кривбасса» прокомментировал победу над «Черноморцем»

23 апреля 2024, 13:38 |
119
0
Максим ЗАДЕРАКА: «Во втором тайме игра изменилась в нашу пользу»
УПЛ. Максим Задерака

Полузащитник «Кривбасса» Максим Задерака прокомментировал победу над одесским «Черноморцем» (2:1) в матче 25-го тура УПЛ.

– Чего не хватило в первом тайме? Ведь игра давалась, но взамен пропустили досадный гол.

– В перерыве тренерский штаб внес необходимые коррективы. После этого во втором тайме почти сразу игра изменилась в нашу пользу: мы забили два гола и заслуженно победили.

– О чем просил Юрий Вернидуб в перерыве?

– Во-первых, прибавить в скорости, что мы и сделали. Появилась уверенность в действиях – все начало получаться.

– Двухматчевый синдром ничьих прерван?

– К счастью, да. Знаете, до матча все равно чувствовалось давление. Ведь два тура подряд теряли очки. Понимали, что отступать некуда. Было бы очень больно, если не смогли взять три балла. Слава Богу, все получилось, будем готовиться к следующему сопернику.

– Какие эмоции были в раздевалке после матча?

– Вы же знаете: когда команда побеждает – эмоции самые положительные. Заходили президент, вице-президент, генеральный директор: все поздравили. Теперь с хорошим настроением будем настраиваться на «Металлист 1925».

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чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига Черноморец - Кривбасс Максим Задерака
Дмитро Вербинський Источник: ФК Кривбасс
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