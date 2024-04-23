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Украина. Премьер лига
23 апреля 2024, 13:20 |
47
0

Капитан Оболони пропустит матч с Зарей

Олег Слободян продолжает восстанавливаться после травмы

23 апреля 2024, 13:20 |
47
0
Капитан Оболони пропустит матч с Зарей
ФК Оболонь. Олег Слободян

Как стало известно Sport.ua, полузащитник «пивоваров» Олег Слободян не сможет помочь своей команде в календарном поединке 26-го тура чемпионата УПЛ с «Зарей», который состоится 28 апреля.

На данный момент известно, что повреждение помешало капитану «Оболони» сыграть во вчерашнем матче с «Металлистом 1925», и сейчас Слободян ограничивается занятиями под руководством клубного физиотерапевта.

Возвращение в строй полузащитника ожидается в начале следующей недели, и он должен успеть восстановить боевую спортивную форму к поединку 27-го тура с ЛНЗ, который пройдет 4 мая.

Сейчас футболисты «Оболони» занимают 13-е место в чемпионате УПЛ, набрав 21 очко.

Ранее главный тренер «Оболони» прокомментировал ничью с «Металлистом 1925».

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Олег Слободян Оболонь Киев Украинская Премьер-лига травма восстановление чемпионат Украины по футболу Металлист 1925 ЛНЗ Черкассы
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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