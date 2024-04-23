Капитан Оболони пропустит матч с Зарей

Как стало известно Sport.ua, полузащитник «пивоваров» Олег Слободян не сможет помочь своей команде в календарном поединке 26-го тура чемпионата УПЛ с «Зарей», который состоится 28 апреля.

На данный момент известно, что повреждение помешало капитану «Оболони» сыграть во вчерашнем матче с «Металлистом 1925», и сейчас Слободян ограничивается занятиями под руководством клубного физиотерапевта.

Возвращение в строй полузащитника ожидается в начале следующей недели, и он должен успеть восстановить боевую спортивную форму к поединку 27-го тура с ЛНЗ, который пройдет 4 мая.

Сейчас футболисты «Оболони» занимают 13-е место в чемпионате УПЛ, набрав 21 очко.

Ранее главный тренер «Оболони» прокомментировал ничью с «Металлистом 1925».