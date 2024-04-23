Шахтер установил два волевых рекорда в УПЛ

«Шахтер» 8-й раз совершил камбек в матчах с «Зарей», установив тем самым новый рекорд чемпионатов Украины. 5 волевых побед, больше, чем кто-либо, горняки одержали дома и 3 – в гостях. 4 виктории оранжево-черные отпраздновали с Мирчей Луческу, 2 – с Паулу Фонсекой, по 1 – с Луишем Каштру и Марино Пушичем.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Все волевые победы Шахтера над Зарей в чемпионатах Украины

Дата Тренер Шахтера Тренер Зари Счет 1. 01.11.2008 Мирча ЛУЧЕСКУ Анатолий ВОЛОБУЕВ 3:1 (д) 2. 31.08.2009 Мирча ЛУЧЕСКУ Юрий ДУДНИК 3:1 (г) 3. 02.10.2011 Мирча ЛУЧЕСКУ Анатолий ЧАНЦЕВ 4:1 (д) 4. 18.04.2015 Мирча ЛУЧЕСКУ Юрий ВЕРНИДУБ 4:1 (г) 5. 02.04.2017 Паулу ФОНСЕКА Юрий ВЕРНИДУБ 2:1 (г) 6. 02.09.2017 Паулу ФОНСЕКА Юрий ВЕРНИДУБ 3:1 (д) 7. 14.09.2019 Луиш КАШТРУ Виктор СКРИПНИК 4:3 (д) 8. 22.04.2024 Марино ПУШИЧ Юрий КОВАЛЬ 2:1 (д)

Команды, одержавшие наибольшее количество волевых побед над одним соперником