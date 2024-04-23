Шахтер установил два волевых рекорда в УПЛ
Горняки одержали 8-ю волевую победу над «Зарей» в УПЛ, в том числе 5-ю - дома
«Шахтер» 8-й раз совершил камбек в матчах с «Зарей», установив тем самым новый рекорд чемпионатов Украины. 5 волевых побед, больше, чем кто-либо, горняки одержали дома и 3 – в гостях. 4 виктории оранжево-черные отпраздновали с Мирчей Луческу, 2 – с Паулу Фонсекой, по 1 – с Луишем Каштру и Марино Пушичем.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Все волевые победы Шахтера над Зарей в чемпионатах Украины
|
|
Дата
|
Тренер Шахтера
|
Тренер Зари
|
Счет
|
1.
|
01.11.2008
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
Анатолий ВОЛОБУЕВ
|
3:1 (д)
|
2.
|
31.08.2009
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
Юрий ДУДНИК
|
3:1 (г)
|
3.
|
02.10.2011
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
Анатолий ЧАНЦЕВ
|
4:1 (д)
|
4.
|
18.04.2015
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
Юрий ВЕРНИДУБ
|
4:1 (г)
|
5.
|
02.04.2017
|
Паулу ФОНСЕКА
|
Юрий ВЕРНИДУБ
|
2:1 (г)
|
6.
|
02.09.2017
|
Паулу ФОНСЕКА
|
Юрий ВЕРНИДУБ
|
3:1 (д)
|
7.
|
14.09.2019
|
Луиш КАШТРУ
|
Виктор СКРИПНИК
|
4:3 (д)
|
8.
|
22.04.2024
|
Марино ПУШИЧ
|
Юрий КОВАЛЬ
|
2:1 (д)
Команды, одержавшие наибольшее количество волевых побед над одним соперником
|
ВП
|
Клуб
|
Соперник
|
Первая
|
Счет
|
Последняя
|
Счет
|
8
|
Шахтер
|
Заря
|
01.11.2008
|
3:1 (д)
|
22.04.2024
|
2:1 (д)
|
7
|
Динамо
|
Заря
|
19.08.2016
|
2:1 (г)
|
16.07.2020
|
3:1 (д)
|
7
|
Динамо
|
Ворскла
|
08.08.1997
|
4:1 (г)
|
04.05.2023
|
2:1 (г)
|
6
|
Шахтер
|
Днепр
|
20.04.1999
|
2:1 (г)
|
28.09.2012
|
2:1 (д)
|
6
|
Динамо
|
Карпаты
|
04.06.2000
|
3:2 (г)
|
11.03.2016
|
2:1 (г)
|
6
|
Шахтер
|
Ворскла
|
20.09.1998
|
7:3 (д)
|
11.08.2018
|
4:1 (д)
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