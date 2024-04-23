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Украина. Премьер лига
23 апреля 2024, 13:05 | Обновлено 23 апреля 2024, 13:09
126
0

Шахтер установил два волевых рекорда в УПЛ

Горняки одержали 8-ю волевую победу над «Зарей» в УПЛ, в том числе 5-ю - дома

23 апреля 2024, 13:05 | Обновлено 23 апреля 2024, 13:09
126
0
Шахтер установил два волевых рекорда в УПЛ
ФК Шахтер

«Шахтер» 8-й раз совершил камбек в матчах с «Зарей», установив тем самым новый рекорд чемпионатов Украины. 5 волевых побед, больше, чем кто-либо, горняки одержали дома и 3 – в гостях. 4 виктории оранжево-черные отпраздновали с Мирчей Луческу, 2 – с Паулу Фонсекой, по 1 – с Луишем Каштру и Марино Пушичем.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Все волевые победы Шахтера над Зарей в чемпионатах Украины

Дата

Тренер Шахтера

Тренер Зари

Счет

1.

01.11.2008

Мирча ЛУЧЕСКУ

Анатолий ВОЛОБУЕВ

3:1 (д)

2.

31.08.2009

Мирча ЛУЧЕСКУ

Юрий ДУДНИК

3:1 (г)

3.

02.10.2011

Мирча ЛУЧЕСКУ

Анатолий ЧАНЦЕВ

4:1 (д)

4.

18.04.2015

Мирча ЛУЧЕСКУ

Юрий ВЕРНИДУБ

4:1 (г)

5.

02.04.2017

Паулу ФОНСЕКА

Юрий ВЕРНИДУБ

2:1 (г)

6.

02.09.2017

Паулу ФОНСЕКА

Юрий ВЕРНИДУБ

3:1 (д)

7.

14.09.2019

Луиш КАШТРУ

Виктор СКРИПНИК

4:3 (д)

8.

22.04.2024

Марино ПУШИЧ

Юрий КОВАЛЬ

2:1 (д)

Команды, одержавшие наибольшее количество волевых побед над одним соперником

ВП

Клуб

Соперник

Первая

Счет

Последняя

Счет

8

Шахтер

Заря

01.11.2008

3:1 (д)

22.04.2024

2:1 (д)

7

Динамо

Заря

19.08.2016

2:1 (г)

16.07.2020

3:1 (д)

7

Динамо

Ворскла

08.08.1997

4:1 (г)

04.05.2023

2:1 (г)

6

Шахтер

Днепр

20.04.1999

2:1 (г)

28.09.2012

2:1 (д)

6

Динамо

Карпаты

04.06.2000

3:2 (г)

11.03.2016

2:1 (г)

6

Шахтер

Ворскла

20.09.1998

7:3 (д)

11.08.2018

4:1 (д)

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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