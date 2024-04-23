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  4. Николай ЦЫМБАЛ: «На матчах ЮКСЫ всегда присутствуют скауты УПЛ»
Украина. Вторая лига
23 апреля 2024, 13:26 |
104
0

Николай ЦЫМБАЛ: «На матчах ЮКСЫ всегда присутствуют скауты УПЛ»

Главный тренер команды рассказал о заинтересованности других клубов к легионерам

23 апреля 2024, 13:26 |
104
0
Николай ЦЫМБАЛ: «На матчах ЮКСЫ всегда присутствуют скауты УПЛ»
УАФ. Николай Цымбал

В весенней части сезона в составе лидера Второй лиги – ФК «ЮКСА» феерируют бразильские легионеры, которые уже отметились 11 забитыми мячами.

В разговоре с корреспондентом Sport.ua главный тренера команды из Тарасовки Николай Цымбал рассказал оправдывают ли его надежды иностранцы?

– Грех сетовать, они прогрессируют с каждым матчем. Это можно объяснить тем, что легионеры прибавили в профессионализме, стали более требовательными к себе на тренировках. А когда в надлежащем состоянии физические кондиции, то и забивать легче.

– Пожалуй, наибольшее удовольствие вы получили от игры своих легионеров в 24 туре, когда они стали авторами всех семи мячей в ворота «Кудривки»?
– Это, действительно, был их бенефис. Радует, что эта эффектная победа добавила им вдохновения и помогла легионерам провести на одном дыхании и следующий поединок, сокрушив «Рух-2».

– Сейчас в весенней части сезона радует результативностью бразилец Венди, а не его соотечественник Матеус, который много забивал прошлой осенью.

– Дело в том, что Матеуса преследуют травмы, которые препятствуют ему действовать в полную силу. Более того, из-за болей в колене текущий сезон для латиноамериканца, к сожалению, уже завершился. Конечно, это серьезная потеря, но хорошо, что в отсутствие Матеуса с ролью бомбардира хорошо справляется Венди.

– Чувствуется ли интерес к легионерам ФК «ЮКСА» со стороны представителей более именитых команд?
– Мы уже привыкли к тому, что на наших матчах всегда присутствуют скауты клубов УПЛ. Думаю, что вскоре кто-то из наших легионеров обязательно пойдет на повышение.

– Во второй части сезона в рядах ФК «ЮКСА» появился с легионер из Парагвая – Кастро Гонсалез. Как прошла адаптация?

– Все хорошо, он быстро стал своим в команде.
Радует, что прогрессируют не только легионеры, но и украинцы. Важно, что в ФК «ЮКСА» длинная скамейка запасных, поэтому и наши самые именитые игроки – Евгений Селин, Адеринсола Эсеола не всегда попадают в стартовый состав. Острая конкуренция также способствует успешному выступлению команды из Тарасовки.

– Тогда напоследок чего ждете от подопечных на финише сезона?

– Мы прилагаем усилия, чтобы занять первое место и повыситься в классе. Если не повезет, то постараемся добиться своего в переходных матчах с аутсайдерами Первой лиги.

Напомним, что 20 и 21 апреля состоялись матчи 25-го тура соревнований во Второй лиге.

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Николай Цымбал ЮКСА Тарасовка Вторая лига Украины Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу скауты инсайд
Максим Коваленко
Максим Коваленко Sport.ua
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