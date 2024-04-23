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Украина. Премьер лига
23 апреля 2024, 12:54 | Обновлено 23 апреля 2024, 13:17
115
0

Эгиналду оформил «джокерский» юбилей Шахтера

«Скамейка» горняков забила 300-й мяч в чемпионатах Украины

23 апреля 2024, 12:54 | Обновлено 23 апреля 2024, 13:17
115
0
Эгиналду оформил «джокерский» юбилей Шахтера
ФК Шахтер

Гол 19-летнего бразильца Эгиналду в матче с «Зарей» (2:1) стал 300-м для «джокеров» горняков в чемпионатах Украины. «Шахтер» стал первой командой, чья «скамейка» достигла этого рубежа. Посильную лепту в юбилей внесли 87 игроков оранжево-черных.

При этом чаще других забивали после выхода на замену рекордсмен УПЛ Эдуарду – 22 мяча, Луис Адриану – 14, Брандау – 12 и Дуглас Коста 10. К слову, гол Эгиналду стал также 2050-м для «Шахтера» в украинских чемпионатах.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Лучшие бомбардиры-«джокеры» Шахтера в УПЛ

Игрок

Голы

НЗ

Всего

%

1.

ЭДУАРДУ

22

38

57,9

2.

ЛУИС АДРИАНУ

14

77

18,2

3.

БРАНДАУ

12

65

18,5

4.

ДУГЛАС КОСТА

10

29

34,5

5.

АЛЕКС ТЕЙШЕЙРА

9

67

13,4

6.

Александр ВОСКОБОЙНИК

8

11

72,7

7.

Алексей БЕЛИК

8

51

15,7

8.

МАРЛОС

8

59

13,6

9.

Кевин КЕЛСИ

7

7

100

10.

Чиприан МАРИКА

7

17

41,2

11.

Андрей ВОРОБЕЙ

7

80

8,8

НЗ - голы после выхода на замену.

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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