Эгиналду оформил «джокерский» юбилей Шахтера

Гол 19-летнего бразильца Эгиналду в матче с «Зарей» (2:1) стал 300-м для «джокеров» горняков в чемпионатах Украины. «Шахтер» стал первой командой, чья «скамейка» достигла этого рубежа. Посильную лепту в юбилей внесли 87 игроков оранжево-черных.

При этом чаще других забивали после выхода на замену рекордсмен УПЛ Эдуарду – 22 мяча, Луис Адриану – 14, Брандау – 12 и Дуглас Коста 10. К слову, гол Эгиналду стал также 2050-м для «Шахтера» в украинских чемпионатах.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Лучшие бомбардиры-«джокеры» Шахтера в УПЛ

Игрок Голы НЗ Всего % 1. ЭДУАРДУ 22 38 57,9 2. ЛУИС АДРИАНУ 14 77 18,2 3. БРАНДАУ 12 65 18,5 4. ДУГЛАС КОСТА 10 29 34,5 5. АЛЕКС ТЕЙШЕЙРА 9 67 13,4 6. Александр ВОСКОБОЙНИК 8 11 72,7 7. Алексей БЕЛИК 8 51 15,7 8. МАРЛОС 8 59 13,6 9. Кевин КЕЛСИ 7 7 100 10. Чиприан МАРИКА 7 17 41,2 11. Андрей ВОРОБЕЙ 7 80 8,8

НЗ - голы после выхода на замену.