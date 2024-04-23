Эгиналду оформил «джокерский» юбилей Шахтера
«Скамейка» горняков забила 300-й мяч в чемпионатах Украины
Гол 19-летнего бразильца Эгиналду в матче с «Зарей» (2:1) стал 300-м для «джокеров» горняков в чемпионатах Украины. «Шахтер» стал первой командой, чья «скамейка» достигла этого рубежа. Посильную лепту в юбилей внесли 87 игроков оранжево-черных.
При этом чаще других забивали после выхода на замену рекордсмен УПЛ Эдуарду – 22 мяча, Луис Адриану – 14, Брандау – 12 и Дуглас Коста 10. К слову, гол Эгиналду стал также 2050-м для «Шахтера» в украинских чемпионатах.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Лучшие бомбардиры-«джокеры» Шахтера в УПЛ
|
|
Игрок
|
Голы
|
|
|
|
|
НЗ
|
Всего
|
%
|
1.
|
ЭДУАРДУ
|
22
|
38
|
57,9
|
2.
|
ЛУИС АДРИАНУ
|
14
|
77
|
18,2
|
3.
|
БРАНДАУ
|
12
|
65
|
18,5
|
4.
|
ДУГЛАС КОСТА
|
10
|
29
|
34,5
|
5.
|
АЛЕКС ТЕЙШЕЙРА
|
9
|
67
|
13,4
|
6.
|
Александр ВОСКОБОЙНИК
|
8
|
11
|
72,7
|
7.
|
Алексей БЕЛИК
|
8
|
51
|
15,7
|
8.
|
МАРЛОС
|
8
|
59
|
13,6
|
9.
|
Кевин КЕЛСИ
|
7
|
7
|
100
|
10.
|
Чиприан МАРИКА
|
7
|
17
|
41,2
|
11.
|
Андрей ВОРОБЕЙ
|
7
|
80
|
8,8
НЗ - голы после выхода на замену.
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