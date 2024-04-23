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Украина. Премьер лига
23 апреля 2024, 12:44 | Обновлено 23 апреля 2024, 12:50
55
0

Минай и Рух подписали 5-ю мировую подряд

Более продолжительную ничейную серию между собой имела только одна пара команд

23 апреля 2024, 12:44 | Обновлено 23 апреля 2024, 12:50
55
0
Минай и Рух подписали 5-ю мировую подряд
УПЛ

«Минай» и «Рух» 5-й раз подряд поделили очки между собой. В истории чемпионатов Украины более продолжительную ничейную серию имела только одна пара команд – «Ильичевец» и запорожский «Металлург». Ничейная эпопея между закарпатцами и львовянами началась в сезоне-2021/22 – 2:2 на поле желто-черных. В следующем чемпионате соперники сыграли 1:1 во Львове и 0:0 – в Минае. А в УПЛ-2023/24 – 0:0 в первом круге и 1:1 – во втором.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные ничейные серии во встречах двух команд в УПЛ

Серия

Пара команд

Период

6

Ильичевец – Металлург З

13.04.2002 – 24.10.2004

5

Кривбасс – Металлург З

28.10.2000 – 04.08.2002

5

Карпаты – Черноморец

27.08.2009 – 11.08.2012

5

Заря – Ильичевец

13.08.2010 – 04.11.2012

5*

Минай – Рух

24.10.2021 – 21.04.2024

* серия не закончена.

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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