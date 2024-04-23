Минай и Рух подписали 5-ю мировую подряд

«Минай» и «Рух» 5-й раз подряд поделили очки между собой. В истории чемпионатов Украины более продолжительную ничейную серию имела только одна пара команд – «Ильичевец» и запорожский «Металлург». Ничейная эпопея между закарпатцами и львовянами началась в сезоне-2021/22 – 2:2 на поле желто-черных. В следующем чемпионате соперники сыграли 1:1 во Львове и 0:0 – в Минае. А в УПЛ-2023/24 – 0:0 в первом круге и 1:1 – во втором.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные ничейные серии во встречах двух команд в УПЛ

Серия Пара команд Период 6 Ильичевец – Металлург З 13.04.2002 – 24.10.2004 5 Кривбасс – Металлург З 28.10.2000 – 04.08.2002 5 Карпаты – Черноморец 27.08.2009 – 11.08.2012 5 Заря – Ильичевец 13.08.2010 – 04.11.2012 5* Минай – Рух 24.10.2021 – 21.04.2024

* серия не закончена.