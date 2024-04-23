Минай и Рух подписали 5-ю мировую подряд
Более продолжительную ничейную серию между собой имела только одна пара команд
«Минай» и «Рух» 5-й раз подряд поделили очки между собой. В истории чемпионатов Украины более продолжительную ничейную серию имела только одна пара команд – «Ильичевец» и запорожский «Металлург». Ничейная эпопея между закарпатцами и львовянами началась в сезоне-2021/22 – 2:2 на поле желто-черных. В следующем чемпионате соперники сыграли 1:1 во Львове и 0:0 – в Минае. А в УПЛ-2023/24 – 0:0 в первом круге и 1:1 – во втором.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые продолжительные ничейные серии во встречах двух команд в УПЛ
|
Серия
|
Пара команд
|
Период
|
6
|
Ильичевец – Металлург З
|
13.04.2002 – 24.10.2004
|
5
|
Кривбасс – Металлург З
|
28.10.2000 – 04.08.2002
|
5
|
Карпаты – Черноморец
|
27.08.2009 – 11.08.2012
|
5
|
Заря – Ильичевец
|
13.08.2010 – 04.11.2012
|
5*
|
Минай – Рух
|
24.10.2021 – 21.04.2024
* серия не закончена.
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