Шевченко расхвалил Судакова и назвал лиги, в которых он может заиграть
Президент УАФ высказался о лидере «Шахтера»
Президент УАФ Андрей Шевченко высказался по поводу возможного трансфера лидера «Шахтера» Георгия Судакова в европейский топ-клуб.
«Судаков – очень интересный игрок. Он – динамичный футболист, который может играть на нескольких позициях. Я впервые вызвал его три года назад в сборную Украины. Он большой талант, который может совершить значительный скачок в развитии, если перейдет и заиграет в Серии А или АПЛ», – сказал Шевченко.
В этом сезоне Судаков провел за «Шахтер» во всех турнирах 30 матчей, в которых забил семь голов и отдал три результативных передачи.
Ранее сообщалось, что лондонский «Арсенал» настроен купить Судакова за £60 миллионов.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
Виктор Цыганков может стать игроком «Байера»