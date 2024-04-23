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Украина. Премьер лига
23 апреля 2024, 12:43 | Обновлено 23 апреля 2024, 13:18
624
2

Шевченко расхвалил Судакова и назвал лиги, в которых он может заиграть

Президент УАФ высказался о лидере «Шахтера»

23 апреля 2024, 12:43 | Обновлено 23 апреля 2024, 13:18
624
2
Шевченко расхвалил Судакова и назвал лиги, в которых он может заиграть
УАФ. Георгий Судаков и Андрей Шевченко

Президент УАФ Андрей Шевченко высказался по поводу возможного трансфера лидера «Шахтера» Георгия Судакова в европейский топ-клуб.

«Судаков – очень интересный игрок. Он – динамичный футболист, который может играть на нескольких позициях. Я впервые вызвал его три года назад в сборную Украины. Он большой талант, который может совершить значительный скачок в развитии, если перейдет и заиграет в Серии А или АПЛ», – сказал Шевченко.

В этом сезоне Судаков провел за «Шахтер» во всех турнирах 30 матчей, в которых забил семь голов и отдал три результативных передачи.

Ранее сообщалось, что лондонский «Арсенал» настроен купить Судакова за £60 миллионов.

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Андрей Шевченко Георгий Судаков Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитро Олійник Источник: Николо Скира
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AK.228
Так, памʼятаю воплі мусорят - за що його викликали, хто він такий… 
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