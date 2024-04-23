Шевченко расхвалил Судакова и назвал лиги, в которых он может заиграть

Президент УАФ Андрей Шевченко высказался по поводу возможного трансфера лидера «Шахтера» Георгия Судакова в европейский топ-клуб.

«Судаков – очень интересный игрок. Он – динамичный футболист, который может играть на нескольких позициях. Я впервые вызвал его три года назад в сборную Украины. Он большой талант, который может совершить значительный скачок в развитии, если перейдет и заиграет в Серии А или АПЛ», – сказал Шевченко.

В этом сезоне Судаков провел за «Шахтер» во всех турнирах 30 матчей, в которых забил семь голов и отдал три результативных передачи.

Ранее сообщалось, что лондонский «Арсенал» настроен купить Судакова за £60 миллионов.