Артем ГАГАРИН: «Футбол нужен, особенно Кривому Рогу, Днепру, Одессе»

Вице-президент «Кривбасса» Артем Гагарин отреагировал на идеи не проводить матчи Украинской Премьер-лиги в городах, страдающих от обстрелов:

«Положительные эмоции, как их не хватает в последнее время... Для меня именно футбол стал, пожалуй, одной из немногих вещей, дарящих позитив в эти непростые времена. Каждый матч на трибунах я вижу радостные лица болельщиков среди которых много детей, военных, семей погибших воинов и простых людей, которые ежедневно живут в постоянных тревогах и терроре от страны-агрессора. Это все еще раз доказывает важность того, что вопреки обстоятельствам мы продолжаем играть и развивать футбол. 1000 детей, которые занимаются в двух наших Академиях в Днепре и Кривом Роге, находят утешение и хоть на несколько часов отвлекаются от тех ужасов, которые их окружают. А еще футбол – это сотни рабочих мест и налоги, которые так важны для нашей победы.

Учитывая все вышеперечисленное у меня есть четкий ответ на вопрос: «Нужен ли футбол сейчас»? Да! На 1000000 процентов! Он нужен и всей стране и особенно Кривому Рогу, Днепру, Одессе. Тем городам, в которых играют матчи УПЛ, которые ближе всего находятся к линии фронта или страдают от вражеских атак. В последнее время в кулуарах начались разговоры о том, что из-за большого количества воздушных тревог, которые сбивают «ритм игры», не надо играть матчи в этих городах. Хочу обратиться к этим «умникам». Вы или сделайте официальное заявление от клуба или от официальных лиц, или прекратите эти разговоры. О каком «ритме игры» вы говорите?! Люди в наших городах ежедневно живут в этом «ритме«! Имейте уважение к людям и поймите, что война не где-то там... она в каждом уголке Украины!

Отдельно хочу поблагодарить тех, благодаря кому мы можем играть и развивать футбол. Нашим защитникам и защитницам. Слава Украине!»