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Украина. Премьер лига
23 апреля 2024, 10:11 | Обновлено 23 апреля 2024, 10:31
438
0

«Луческу – деспотичный тренер». Экс-наставник Вереса – о Динамо Шовковского

Сергей Лавриненко оценил разницу между бывшим и нынешним наставниками киевлян

23 апреля 2024, 10:11 | Обновлено 23 апреля 2024, 10:31
438
0
«Луческу – деспотичный тренер». Экс-наставник Вереса – о Динамо Шовковского
ФК Шахтер Донецк. Сергей Лавриненко

Экс-главный тренер «Ингульца» и «Вереса» Сергей Лавриненко высказал мнение о переменах в киевском «Динамо», который стали следствием смены Мирчи Луческу на Александра Шовковского.

«Я думаю, что футболисты [«Динамо»] начали действовать более раскованно. Никто не скажет, что у них что-то изменилось в мастерстве, но они стали более уверенными в эмоциональном плане. Появился Шапаренко, который был травмирован. Без такого игрока очень тяжело. Он креативный. Это игрок, который много добавляет в атакующем плане. Возможно, между Шовковским и игроками не такая большая разница. Более дружеские отношения. Луческу более прагматичный, жесткий и деспотичный тренер. Сейчас с молодежью такое сильно не проходит. Мы видим, что в мировом футболе авторитарные тренеры отходят на второй план. Потому что они не могут найти общий язык с молодежью. Пример – Моуриньо», – заявил Лавриненко.

«Динамо» в таблице УПЛ занимает 2-е место, имея 54 очка после 24 матчей.

Ранее президент «Вереса» рассказал, как принималось решение уволить Лавриненко.

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Сергей Лавриненко Александр Шовковский Мирча Луческу Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Динамо Киев
Юрій Остроумов Источник: ТаТоТаке
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