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  4. Президент Вереса рассказал, как принималось решение уволить Лавриненко
Украина. Премьер лига
19 апреля 2024, 12:56 |
391
0

Президент Вереса рассказал, как принималось решение уволить Лавриненко

Иван Надеин беседовал с тренером еще в конце октября

19 апреля 2024, 12:56 |
391
0
Президент Вереса рассказал, как принималось решение уволить Лавриненко
НК Верес. Сергей Лавриненко

Президент ровенского «Вереса» Иван Надеин рассказал, как принималось решение об увольнении бывшего главного тренера первой команды Сергея Лавриненко:

«У нас с ним был разговор еще после игры с «Рухом» (22 октября 2023 года – прим.), когда «Верес» проиграл 2:5. Тогда решили подождать до зимы и совместно принять решение. Если нет результата, то и он, наверное, понимает, что нужно делать какие-то изменения. После «Руха» мы совместно пришли к выводу, что изменения посреди сезона не будут на пользу команде и, в первую очередь, ему.

Мы где-то дали шанс ему продемонстрировать свою способность и показать результат. Он принял решение. Наблюдательный совет дал оценку работы тренерского штаба и главного тренера, а он уже сам принял решение, написал соответствующее письмо».

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Иван Надеин Сергей Лавриненко Верес Ровно Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Рух Львов Верес - Рух
Дмитро Вербинський Источник: YouTube
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