Президент Вереса рассказал, как принималось решение уволить Лавриненко

Президент ровенского «Вереса» Иван Надеин рассказал, как принималось решение об увольнении бывшего главного тренера первой команды Сергея Лавриненко:

«У нас с ним был разговор еще после игры с «Рухом» (22 октября 2023 года – прим.), когда «Верес» проиграл 2:5. Тогда решили подождать до зимы и совместно принять решение. Если нет результата, то и он, наверное, понимает, что нужно делать какие-то изменения. После «Руха» мы совместно пришли к выводу, что изменения посреди сезона не будут на пользу команде и, в первую очередь, ему.

Мы где-то дали шанс ему продемонстрировать свою способность и показать результат. Он принял решение. Наблюдательный совет дал оценку работы тренерского штаба и главного тренера, а он уже сам принял решение, написал соответствующее письмо».