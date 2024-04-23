Почеттино назвал задачу Челси на дерби с Арсеналом. Мудрик и Ко смогут?

Главный тренер лондонского «Челси» Маурисио Почеттино рассказал о мотивации подопечных на отложенный матч 29-го тура чемпионата Англии с «Арсеналом», который состоится 23 апреля (начало – в 22:00 по киевскому времени).

«Пенсионерам» в предстоящем поединке предстоит сыграть без Коула Палмера – лучшего бомбардира команды в нынешнем сезоне.

«Кто именно займет место Палмера? Посмотрим. Посмотрим. Это хороший вызов, если Палмер не выйдет на поле. Это хороший вызов для его товарищей по команде или тех, кто находится в похожем положении. На их месте я был бы мотивирован выйти и показать, что это футбольный клуб «Челси», а не футбольный клуб Коула Палмера», – заявил Почеттино.

Как известно, в минувший уик-энд «Челси» вылетел из Кубка Англии, проиграв 0:1 «Манчестер Сити».