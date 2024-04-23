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  4. Почеттино назвал задачу Челси на дерби с Арсеналом. Мудрик и Ко смогут?
Англия
23 апреля 2024, 09:57 |
241
1

Почеттино назвал задачу Челси на дерби с Арсеналом. Мудрик и Ко смогут?

Аргентинский специалист – о предстоящем матче с «канонирами»

23 апреля 2024, 09:57 |
241
1
Почеттино назвал задачу Челси на дерби с Арсеналом. Мудрик и Ко смогут?
Getty Images/Global Images Ukraine. Маурисио Почеттино

Главный тренер лондонского «Челси» Маурисио Почеттино рассказал о мотивации подопечных на отложенный матч 29-го тура чемпионата Англии с «Арсеналом», который состоится 23 апреля (начало – в 22:00 по киевскому времени).

«Пенсионерам» в предстоящем поединке предстоит сыграть без Коула Палмера – лучшего бомбардира команды в нынешнем сезоне.

«Кто именно займет место Палмера? Посмотрим. Посмотрим. Это хороший вызов, если Палмер не выйдет на поле. Это хороший вызов для его товарищей по команде или тех, кто находится в похожем положении. На их месте я был бы мотивирован выйти и показать, что это футбольный клуб «Челси», а не футбольный клуб Коула Палмера», – заявил Почеттино.

Как известно, в минувший уик-энд «Челси» вылетел из Кубка Англии, проиграв 0:1 «Манчестер Сити».

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Юрій Остроумов Источник: The Telegraph
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George1
100 відсотків ніякого мудрика не буде .це дуже важливий матч 
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