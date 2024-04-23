Моуриньо высказался о продолжении своей карьеры. Что-то задумал?

Бывший главный тренер клубов «Челси», «Реал» Мадрид, «Интер» Милан и «Рома» Жозе Моуриньо поделился мыслями о продолжении своей тренерской деятельности.

«Мне 61 год, и я не хочу прекращать заниматься этим делом в 65. Ни за что. Впереди у меня еще долгая карьера», – заявил Моуриньо.

Как известно, в январе этого года Моуриньо был уволен из римской «Ромы».

При португальце «волки» в сезоне-2021/2022 выиграли Лигу конференций, а в сезоне-2022/2023 дошли до финала Лиги Европы.

Ранее сообщалось, что Жозе Моуриньо может вернуться в АПЛ.