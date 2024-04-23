Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Моуриньо высказался о продолжении своей карьеры. Что-то задумал?
Англия
23 апреля 2024, 09:40 | Обновлено 23 апреля 2024, 09:44
235
0

Моуриньо высказался о продолжении своей карьеры. Что-то задумал?

Португальский специалист – о планах

23 апреля 2024, 09:40 | Обновлено 23 апреля 2024, 09:44
235
0
Моуриньо высказался о продолжении своей карьеры. Что-то задумал?
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Бывший главный тренер клубов «Челси», «Реал» Мадрид, «Интер» Милан и «Рома» Жозе Моуриньо поделился мыслями о продолжении своей тренерской деятельности.

«Мне 61 год, и я не хочу прекращать заниматься этим делом в 65. Ни за что. Впереди у меня еще долгая карьера», – заявил Моуриньо.

Как известно, в январе этого года Моуриньо был уволен из римской «Ромы».

При португальце «волки» в сезоне-2021/2022 выиграли Лигу конференций, а в сезоне-2022/2023 дошли до финала Лиги Европы.

Ранее сообщалось, что Жозе Моуриньо может вернуться в АПЛ.

По теме:
Интер выиграл 20-й скудетто. Сколько у Ювентуса и Милана?
Три тренера уже отказались. Бавария пытается найти наставника
Жозе Моуриньо признался, за кого будет болеть в Лиге чемпионов
Жозе Моуриньо
Юрій Остроумов Источник: The Telegraph
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лацио – Ювентус. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Кубка Италии
Футбол | 23 апреля 2024, 06:13 0
Лацио – Ювентус. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Кубка Италии
Лацио – Ювентус. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Кубка Италии

Поединок состоится 23 апреля в 22:00 по Киеву

ВИДЕО. Забил ли Ямал Лунину? Обнародован разговор судьи и VAR в Эль Класико
Футбол | 22 апреля 2024, 21:45 9
ВИДЕО. Забил ли Ямал Лунину? Обнародован разговор судьи и VAR в Эль Класико
ВИДЕО. Забил ли Ямал Лунину? Обнародован разговор судьи и VAR в Эль Класико

21 апреля «Реал» Мадрид обыграл «Барселону» со счетом 3:2

Стала известна реакция Анчелотти на голевую ошибку Лунина в матче с Барсой
Футбол | 23.04.2024, 07:51
Стала известна реакция Анчелотти на голевую ошибку Лунина в матче с Барсой
Стала известна реакция Анчелотти на голевую ошибку Лунина в матче с Барсой
Ман Сити – 3-й. Как выглядит таблица АПЛ после побед Арсенала и Ливерпуля?
Футбол | 22.04.2024, 12:00
Ман Сити – 3-й. Как выглядит таблица АПЛ после побед Арсенала и Ливерпуля?
Ман Сити – 3-й. Как выглядит таблица АПЛ после побед Арсенала и Ливерпуля?
Анчелотти прокомментировал скандальный эпизод с якобы голом в ворота Лунина
Футбол | 22.04.2024, 21:31
Анчелотти прокомментировал скандальный эпизод с якобы голом в ворота Лунина
Анчелотти прокомментировал скандальный эпизод с якобы голом в ворота Лунина
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Анчелотти оценил матч против Барселоны, в котором Лунин пропустил два гола
Анчелотти оценил матч против Барселоны, в котором Лунин пропустил два гола
22.04.2024, 07:43 1
Футбол
Бекхэм пошел судом против голливудского актера. За что просит 8,5 млн?
Бекхэм пошел судом против голливудского актера. За что просит 8,5 млн?
21.04.2024, 13:45
Футбол
ВИДЕО. Три нокдауна для Хейни. Райан Гарсия деклассировал чемпиона WBC
ВИДЕО. Три нокдауна для Хейни. Райан Гарсия деклассировал чемпиона WBC
21.04.2024, 08:35 4
Бокс
Лунин или Куртуа? Анчелотти выбрал вратаря на решающие матчи сезона
Лунин или Куртуа? Анчелотти выбрал вратаря на решающие матчи сезона
22.04.2024, 00:07
Футбол
Костюк проиграла 4-й ракетке мира в финале престижного турнира в Штутгарте
Костюк проиграла 4-й ракетке мира в финале престижного турнира в Штутгарте
21.04.2024, 15:18 39
Теннис
Новый претендент на Лунина. Полуфиналист ЛЧ хочет купить Андрея за 20 млн
Новый претендент на Лунина. Полуфиналист ЛЧ хочет купить Андрея за 20 млн
22.04.2024, 00:47 5
Футбол
Заруба в Нью-Йорке. Райан Гарсия нанес Хейни первое поражение в карьере
Заруба в Нью-Йорке. Райан Гарсия нанес Хейни первое поражение в карьере
21.04.2024, 08:15 29
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем