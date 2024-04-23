Моуриньо высказался о продолжении своей карьеры. Что-то задумал?
Португальский специалист – о планах
Бывший главный тренер клубов «Челси», «Реал» Мадрид, «Интер» Милан и «Рома» Жозе Моуриньо поделился мыслями о продолжении своей тренерской деятельности.
«Мне 61 год, и я не хочу прекращать заниматься этим делом в 65. Ни за что. Впереди у меня еще долгая карьера», – заявил Моуриньо.
Как известно, в январе этого года Моуриньо был уволен из римской «Ромы».
При португальце «волки» в сезоне-2021/2022 выиграли Лигу конференций, а в сезоне-2022/2023 дошли до финала Лиги Европы.
Ранее сообщалось, что Жозе Моуриньо может вернуться в АПЛ.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок состоится 23 апреля в 22:00 по Киеву
21 апреля «Реал» Мадрид обыграл «Барселону» со счетом 3:2