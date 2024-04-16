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  4. Моуриньо может вернуться в АПЛ. Известно, какой клуб заинтересовал Жозе
Англия
16 апреля 2024, 01:12 |
124
0

Моуриньо может вернуться в АПЛ. Известно, какой клуб заинтересовал Жозе

Португалец может стать тренером «Вест Хэма»

16 апреля 2024, 01:12 |
124
0
Моуриньо может вернуться в АПЛ. Известно, какой клуб заинтересовал Жозе
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Именитый португальский тренер Жозе Моуриньо, который недавно был уволен из «Ромы», до сих пор сидит без работы.

По информации Todo Fichajes, португальский тренер может возобновить тренерскую карьеру в чемпионате Англии по футболу. В услугах «особенного» заинтересован «Вест Хэм», который летом может покинуть Дэвид Мойес. Сейчас лондонцы выбирают между Моуриньо и экс-тренером «Шахтера» Паулу Фонсекой, который тренирует французский «Лилль».

«Вест Хэм» может ставить четвертым клубом, который возглавит Моуриньо в АПЛ. Ранее португалец тренировал «Челси», «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед».

Ранее сообщалось, что компания Netflix выпустит документальный сериал о карьере Жозе Моуриньо.

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Жозе Моуриньо Дэвид Мойес Паулу Фонсека чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига назначение тренера Вест Хэм
Источник Todofichajes.com
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