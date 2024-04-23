Легендарный Рауль предсказал звездное будущее одному из партнеров Лунина

Наставник команды «Реал Мадрид Кастилья» Рауль, который в свое время был главной голеадорской силой «королевского клуба», высказался о наследии Джуда Беллингема в мадридском коллективе.

«Беллингем – игрок «Реала», который удивил меня больше всего. Он очень зрел. Кажется, что он провел здесь всю свою жизнь, это сразу видели все сотрудники клуба. Он игрок, который общается и обретает общий язык с людьми, станет одной из легенд клуба.

Сравнение с Зиданом? Я думаю, что сравнивать их неправильно. Зидан – легенда, а Беллингем способен творить историю. По моему мнению, они разные», – заявил Рауль.

Как известно, «Реал» подписал Беллингема летом 2023 года, заплатив за него «Боруссии» Дортмунд 103 млн евро.

Ранее сообщалось, что Джуд Беллингем нецензурно оценил вклад Лукаса Васкеса в победу над «Барсой».