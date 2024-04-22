Беллингем нецензурно оценил вклад Лукаса Васкеса в победу над Барсой

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем после победы над «Барселоной» (3:2) в 32-м туре Ла Лиги дал оценку игре партнера по команде Лукаса Васкеса.

32-летний испанец на 18-й минуте заработал пенальти, который реализовал Винисиус Жуниор, на 73-й минуте забил гол, который позволил «сливочным» сравнять текущий результат, а в компенсированное время отдал голевую передачу Беллингема, принесшему «Реалу» победу.

«Лукас Васкес, ты е####я легенда», – заявил Джуд Беллингем.

Лукас Васкес защищает цвета «Реала» с 2015 года.

Ранее Карло Анчелотти оценил шансы «Реала» на чемпионство после победы над «Барсой».