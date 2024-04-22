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  4. Беллингем нецензурно оценил вклад Лукаса Васкеса в победу над Барсой
Испания
22 апреля 2024, 10:33 | Обновлено 22 апреля 2024, 10:37
1424
0

Беллингем нецензурно оценил вклад Лукаса Васкеса в победу над Барсой

Англичанина накрыли положительные эмоции

22 апреля 2024, 10:33 | Обновлено 22 апреля 2024, 10:37
1424
0
Беллингем нецензурно оценил вклад Лукаса Васкеса в победу над Барсой
Getty Images/Global Images Ukraine. Лукас Васкес и Джуд Беллингем

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем после победы над «Барселоной» (3:2) в 32-м туре Ла Лиги дал оценку игре партнера по команде Лукаса Васкеса.

32-летний испанец на 18-й минуте заработал пенальти, который реализовал Винисиус Жуниор, на 73-й минуте забил гол, который позволил «сливочным» сравнять текущий результат, а в компенсированное время отдал голевую передачу Беллингема, принесшему «Реалу» победу.

«Лукас Васкес, ты е####я легенда», – заявил Джуд Беллингем.

Лукас Васкес защищает цвета «Реала» с 2015 года.

Ранее Карло Анчелотти оценил шансы «Реала» на чемпионство после победы над «Барсой».

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Джуд Беллингем Лукас Васкес Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Юрій Остроумов Источник: Twitter
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