Анчелотти оценил шансы Реала на чемпионство после победы над Барсой

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказал мнение о вероятности завоевания командой трофея в Ла Лиге после победы над «Барселоной» (3:2) в 32-м туре сезона.

«Чемпионство стало для нас намного ближе. Давайте продолжать работать в том же духе. Да, победа была очень важна сегодня, но теперь нужно немного отдохнуть, потому что неделя получилась тяжёлой, но незабываемой для Мадрида», – признался Анчелотти.

«Реал» в таблице Ла Лиги занимает 1-е место, имея 81 очко. «Барселона» идет второй, располагая 70 пунктами.

Ранее Карло Анчелотти оценил матч «Реала» против «Барселоны».