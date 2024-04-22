Анчелотти оценил шансы Реала на чемпионство после победы над Барсой
Итальянец – о перспективах подопечных
Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказал мнение о вероятности завоевания командой трофея в Ла Лиге после победы над «Барселоной» (3:2) в 32-м туре сезона.
«Чемпионство стало для нас намного ближе. Давайте продолжать работать в том же духе. Да, победа была очень важна сегодня, но теперь нужно немного отдохнуть, потому что неделя получилась тяжёлой, но незабываемой для Мадрида», – признался Анчелотти.
«Реал» в таблице Ла Лиги занимает 1-е место, имея 81 очко. «Барселона» идет второй, располагая 70 пунктами.
Ранее Карло Анчелотти оценил матч «Реала» против «Барселоны».
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