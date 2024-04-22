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Испания
22 апреля 2024, 10:14 | Обновлено 22 апреля 2024, 10:21
872
0

Анчелотти оценил шансы Реала на чемпионство после победы над Барсой

Итальянец – о перспективах подопечных

22 апреля 2024, 10:14 | Обновлено 22 апреля 2024, 10:21
872
0
Анчелотти оценил шансы Реала на чемпионство после победы над Барсой
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказал мнение о вероятности завоевания командой трофея в Ла Лиге после победы над «Барселоной» (3:2) в 32-м туре сезона.

«Чемпионство стало для нас намного ближе. Давайте продолжать работать в том же духе. Да, победа была очень важна сегодня, но теперь нужно немного отдохнуть, потому что неделя получилась тяжёлой, но незабываемой для Мадрида», – признался Анчелотти.

«Реал» в таблице Ла Лиги занимает 1-е место, имея 81 очко. «Барселона» идет второй, располагая 70 пунктами.

Ранее Карло Анчелотти оценил матч «Реала» против «Барселоны».

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Карло Анчелотти Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Юрій Остроумов Источник: AS
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