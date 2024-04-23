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Украина. Премьер лига
23 апреля 2024, 04:22 | Обновлено 23 апреля 2024, 04:26
58
0

Экс-тренер Динамо опроверг слухи о своем будущем и ждет предложений из УПЛ

Александр Хацкевич не возглавит «Кауно Жальгирис» из Литвы

23 апреля 2024, 04:22 | Обновлено 23 апреля 2024, 04:26
58
0
Экс-тренер Динамо опроверг слухи о своем будущем и ждет предложений из УПЛ
Instagram. Александр Хацкевич

Экс-тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич опроверг слухи о возможном назначении в «Кауно Жальгирис» из Литвы:

– Александр Николаевич, сегодня появилась информация, что вы можете возглавить Жальгирис. Правда ли это?

– Кауно Жальгирис? Видите, я впервые от вас об этом слышу.

– Значит, в Литву вы не собираетесь и это лишь слухи?

– Пока не о чем разговаривать. Мне еще нужно здесь разобраться (в Польше, – прим.). А потом уже дальше думать.

– Вы имеете в виду разобраться с финансовыми вопросами, то, что в Заглембе не выплатили?

– Нет, там просто имиджевые вопросы нужно закрыть.

– Вообще предложения по дальнейшему трудоустройству у вас есть?

– Варианты есть, но в моем случае спешить не стоит – нужно все хорошо обдумать.

– Чтобы не случилось такого, как в Заглембе?

– Здесь же не футбольная составляющая, а немножко другой момент на все повлиял.

– Предложения из УПЛ есть у вас?

– Чемпионаты идут, команды играют. Пусть все заканчивают, а дальше будем смотреть.

– Но все же из Украины вами интересуются?

– Из УПЛ варианты будут. Надеюсь. Сейчас у многих команд решающие моменты – кто-то борется за медали, кто-то за сохранение прописки, а кто-то достаточно спокойно себя чувствует в середине турнирной таблицы. Поэтому пусть чемпионат закончится, и тогда будет видно, а на финишной прямой не нужно слухи распространять. Пока у меня есть более важные дела, – сказал Хацкевич.

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Александр Хацкевич Кауно Жальгирис Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Динамо Киев
Даниил Агарков Источник: Украинский футбол
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