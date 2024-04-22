Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Источник: Хацкевич после провала в Польше может возглавить литовский клуб
Другие новости
22 апреля 2024, 14:01 | Обновлено 22 апреля 2024, 14:03
265
4

Источник: Хацкевич после провала в Польше может возглавить литовский клуб

Белорусский специалист провел переговоры с руководством «Кауно Жальгирис»

22 апреля 2024, 14:01 | Обновлено 22 апреля 2024, 14:03
265
4
Источник: Хацкевич после провала в Польше может возглавить литовский клуб
ФК Динамо. Александр Хацкевич

Экс-тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич может продолжить свою карьеру в Литве.

Как сообщает «Динамомания», белорусский специалист уже провел переговоры с представителем высшего дивизиона – «Кауно Жальгирис». Подробности общения тренера с руководством клуба не сообщаются.

Напомним, в начале апреля Хацкевич ушел в отставку с поста главного тренера «Заглембе Сосновец». Белорусский специалист возглавлял команду-аутсайдера второго дивизиона Польши на протяжении нескольких месяцев и в шести официальных матчах не добыл ни одной победы (2 ничьи и 4 поражения).

«Кауно Жальгирис» в нынешнем сезоне занимает четвертое место в чемпионате Литвы, отставая от лидирующего «Жальгириса» на 9 очков.

По теме:
Тен Хага уволят? МЮ может возглавить наставник полуфиналиста Лиги чемпионов
Журналист: обладатель Золотого мяча возглавит клуб Серии А
Еще один вариант для Алонсо? Хаби может стать преемником легендарного коуча
Александр Хацкевич Заглембе Сосновец Кауно Жальгирис назначение тренера чемпионат Литвы по футболу
Юрій Вишневський Источник: Динамомания
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер – Заря. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 22 апреля 2024, 11:10 50
Шахтер – Заря. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Шахтер – Заря. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Соперники сыграют второй раз за пять дней

Ман Сити – 3-й. Как выглядит таблица АПЛ после побед Арсенала и Ливерпуля?
Футбол | 22 апреля 2024, 12:00 1
Ман Сити – 3-й. Как выглядит таблица АПЛ после побед Арсенала и Ливерпуля?
Ман Сити – 3-й. Как выглядит таблица АПЛ после побед Арсенала и Ливерпуля?

20–21 апреля состоялись матчи 34-го тура чемпионата Англии

ФОТО. Пересек ли мяч линию ворот Лунина? Обнародован четкий кадр
Футбол | 21.04.2024, 23:36
ФОТО. Пересек ли мяч линию ворот Лунина? Обнародован четкий кадр
ФОТО. Пересек ли мяч линию ворот Лунина? Обнародован четкий кадр
ВИДЕО. Джепчирчир установила феноменальный мировой рекорд в марафоне
Другие виды | 21.04.2024, 14:26
ВИДЕО. Джепчирчир установила феноменальный мировой рекорд в марафоне
ВИДЕО. Джепчирчир установила феноменальный мировой рекорд в марафоне
Бернарду Силва прокомментировал неудачный удар с пенальти в ворота Лунина
Футбол | 21.04.2024, 18:04
Бернарду Силва прокомментировал неудачный удар с пенальти в ворота Лунина
Бернарду Силва прокомментировал неудачный удар с пенальти в ворота Лунина
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Максим Заиченко
ну не його це тренувати....
або візьми команду з 2 ліги. Виведи в першу. Та так далі. А кидатися будь куди аби гроші платили так не вийде. Тай й іміджеві втрати дуже великі. Хоча, що так вже встачать...
Завдання тільки одне - нарубати бабулесів поки хоч кудить беруть
Ответить
0
Xvalenok03
Дядя.
Дай порулить.
Ответить
0
Перець
Ну ще в Литві не проводив уроки фізкультури 
Ответить
0
AK.228
Ну ще й там пізди отримає 
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Жирона с голом Довбика обыграла Кадис и впервые в истории вышла в еврокубки
Жирона с голом Довбика обыграла Кадис и впервые в истории вышла в еврокубки
20.04.2024, 23:57 3
Футбол
Костюк выиграла у 8-й ракетки и вышла в финал турнира WTA 500 в Штутгарте
Костюк выиграла у 8-й ракетки и вышла в финал турнира WTA 500 в Штутгарте
20.04.2024, 19:55 66
Теннис
У кого 8.5? Известна оценка Довбика за гол в историческом матче Жироны
У кого 8.5? Известна оценка Довбика за гол в историческом матче Жироны
21.04.2024, 00:37
Футбол
Тренер Жироны оценил игру против Кадиса, в которой Довбик забил гол
Тренер Жироны оценил игру против Кадиса, в которой Довбик забил гол
21.04.2024, 01:20 1
Футбол
Стало известно, когда Костюк сыграет против Рыбакиной в финале в Штутгарте
Стало известно, когда Костюк сыграет против Рыбакиной в финале в Штутгарте
20.04.2024, 20:29 2
Теннис
ВИДЕО. В погоне за Пичичи! Довбик забил 18-й гол в Ла Лиге
ВИДЕО. В погоне за Пичичи! Довбик забил 18-й гол в Ла Лиге
20.04.2024, 23:41 6
Футбол
Анчелотти оценил матч против Барселоны, в котором Лунин пропустил два гола
Анчелотти оценил матч против Барселоны, в котором Лунин пропустил два гола
22.04.2024, 07:43 1
Футбол
Заруба в Нью-Йорке. Райан Гарсия нанес Хейни первое поражение в карьере
Заруба в Нью-Йорке. Райан Гарсия нанес Хейни первое поражение в карьере
21.04.2024, 08:15 26
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем