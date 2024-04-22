Источник: Хацкевич после провала в Польше может возглавить литовский клуб

Экс-тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич может продолжить свою карьеру в Литве.

Как сообщает «Динамомания», белорусский специалист уже провел переговоры с представителем высшего дивизиона – «Кауно Жальгирис». Подробности общения тренера с руководством клуба не сообщаются.

Напомним, в начале апреля Хацкевич ушел в отставку с поста главного тренера «Заглембе Сосновец». Белорусский специалист возглавлял команду-аутсайдера второго дивизиона Польши на протяжении нескольких месяцев и в шести официальных матчах не добыл ни одной победы (2 ничьи и 4 поражения).

«Кауно Жальгирис» в нынешнем сезоне занимает четвертое место в чемпионате Литвы, отставая от лидирующего «Жальгириса» на 9 очков.