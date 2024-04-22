Источник: Хацкевич после провала в Польше может возглавить литовский клуб
Белорусский специалист провел переговоры с руководством «Кауно Жальгирис»
Экс-тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич может продолжить свою карьеру в Литве.
Как сообщает «Динамомания», белорусский специалист уже провел переговоры с представителем высшего дивизиона – «Кауно Жальгирис». Подробности общения тренера с руководством клуба не сообщаются.
Напомним, в начале апреля Хацкевич ушел в отставку с поста главного тренера «Заглембе Сосновец». Белорусский специалист возглавлял команду-аутсайдера второго дивизиона Польши на протяжении нескольких месяцев и в шести официальных матчах не добыл ни одной победы (2 ничьи и 4 поражения).
«Кауно Жальгирис» в нынешнем сезоне занимает четвертое место в чемпионате Литвы, отставая от лидирующего «Жальгириса» на 9 очков.
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або візьми команду з 2 ліги. Виведи в першу. Та так далі. А кидатися будь куди аби гроші платили так не вийде. Тай й іміджеві втрати дуже великі. Хоча, що так вже встачать...
Завдання тільки одне - нарубати бабулесів поки хоч кудить беруть
Дай порулить.