Интер выиграл 20-й скудетто. Сколько у Ювентуса и Милана?

22 апреля состоялось миланское дерби в матче 33-го тура Серии А между командами «Милан» и «Интер». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «нерадзурри».

Благодаря этой победе подопечные Симоне Индзаги официально стали чемпионами Италии 2023/24. Для миланского клуба это 20-й Скудетто в стории.

«Интер» ранее становился чемпионом Италии в 1910, 1920, 1930, 1938, 1940, 1953, 1954, 1963, 1965, 1966, 1971, 1980, 1989, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 и 2021 годах.

Больше побед в итальянском чемпионе только у «Ювентуса» – 36. У «Милана» с 19 скудетто – третья строчку в списке чемпионов.

«Интер» завоевал шестой трофей под руководством Индзаги. Также при нем они дважды выиграли Кубок Италии и трижды Суперкубок страны. По числу трофеев во главе «Интера» Симоне опередил португальского специалиста Жозе Моуринью (5). С момента образования Серии А (с сезона 1929/30) лишь два специалиста выиграли больше турниров с «нерадзурри» , чем Индзаги: Эленио Эррера и Роберто Манчини (по 7).