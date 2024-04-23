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Испания
23 апреля 2024, 03:55 |
290
0

Букмекеры назвали еще одного неожиданного претендента на трансфер Довбика

Наиболее вероятным следующим клубом у букмекерских контор является Челси, дальше – Арсенал...

23 апреля 2024, 03:55 |
290
0
Букмекеры назвали еще одного неожиданного претендента на трансфер Довбика
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Букмекеры оценили варианты продолжения карьеры для 26-летнего украинского форварда испанской «Жироны» Артема Довбика.

Коэффициент на то, что украинец станет игроком лондонского «Челси», все также составляет 2.50.

Однако зимой вторым наиболее вероятным следующим клубом Довбика являлась «Барселона», а сейчас – лондонский «Арсенал» (4.00).

Вариант с «канонирами» достаточно неожиданный, поскольку слухов о потенциальном трансфере Артема к подопечным Артеты практически не было.

Где продолжит карьеру Довбик? Топ-5 фаворитов по мнение букмекеров:

  1. Челси – 2.50
  2. Арсенал – 4.00
  3. Барселона – 7.00
  4. Атлетико Мадрид – 10.00
  5. Манчестер Сити – 10.00

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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