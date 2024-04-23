Букмекеры назвали еще одного неожиданного претендента на трансфер Довбика

Букмекеры оценили варианты продолжения карьеры для 26-летнего украинского форварда испанской «Жироны» Артема Довбика.

Коэффициент на то, что украинец станет игроком лондонского «Челси», все также составляет 2.50.

Однако зимой вторым наиболее вероятным следующим клубом Довбика являлась «Барселона», а сейчас – лондонский «Арсенал» (4.00).

Вариант с «канонирами» достаточно неожиданный, поскольку слухов о потенциальном трансфере Артема к подопечным Артеты практически не было.

Где продолжит карьеру Довбик? Топ-5 фаворитов по мнение букмекеров: