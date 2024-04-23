Букмекеры назвали еще одного неожиданного претендента на трансфер Довбика
Наиболее вероятным следующим клубом у букмекерских контор является Челси, дальше – Арсенал...
Букмекеры оценили варианты продолжения карьеры для 26-летнего украинского форварда испанской «Жироны» Артема Довбика.
Коэффициент на то, что украинец станет игроком лондонского «Челси», все также составляет 2.50.
Однако зимой вторым наиболее вероятным следующим клубом Довбика являлась «Барселона», а сейчас – лондонский «Арсенал» (4.00).
Вариант с «канонирами» достаточно неожиданный, поскольку слухов о потенциальном трансфере Артема к подопечным Артеты практически не было.
Где продолжит карьеру Довбик? Топ-5 фаворитов по мнение букмекеров:
- Челси – 2.50
- Арсенал – 4.00
- Барселона – 7.00
- Атлетико Мадрид – 10.00
- Манчестер Сити – 10.00
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