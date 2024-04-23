ЭГИНАЛДУ: «Мы радуемся голам, слушаем музыку и танцуем»

Полузащитник «Шахтера» Эгиналду, автор забитого мяча, поделился впечатлениями после победы в матче 25-го тура УПЛ над «Зарей» (2:1).

– Эгиналду, поздравляем с победой! Почему матч получился таким непростым и напряженным?

– На самом деле в чемпионате Украины все матчи непростые, но мы были сфокусированы и победили.

– Ты вышел во втором тайме, а в первом, если внимательно наблюдал за игрой, можно сказать, Шахтер мог закрывать игру. Что, по твоему мнению, не удалось?

– Не хватало концентрации, чтобы решить судьбу поединка в первом тайме, но благодаря своим усилиям одержали волевую победу, и это самое главное.

– Ты отлично вошел в игру. Расскажи, как тебе это удалось?

– В течение недели я сконцентрированно готовился и выполнял наставления главного тренера, поэтому удачно вошел в игру и забил гол.

– Какие наставления тренера получил перед выходом на поле?

– Играть энергично, уверенно и выполнять многие другие наставления, которые тренер давал в течение недели.

– Вспомни свой гол и передачу Кевина.

– Кевин навесил, и мне удалось замкнуть передачу и забить. Секрет в том, что нужно работать усердно и учиться у партнеров.

– В то время, когда ты даешь интервью, за кадром стоит много твоих друзей, в общем, заметна теплая атмосфера в команде. Расскажи, как вы празднуете победы?

– Мы очень сплочены и, как одна семья, радуемся голам, слушаем музыку и танцуем.