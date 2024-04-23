ВИДЕО. Севилья дома обыграла Мальорку в Ла Лиге, однако сезон неудачный

В матче 32-го тура чемпионата Испании «Севилья» дома обыграла «Мальорку» со счетом 2:1.

Победу хозяевам поля принесли голы Юссефа Эн-Несири и Исаака Ромеро. Гости забили гол престижа усилиями Абдона Пратса.

«Севилья» с 37 очками занимает лишь 12-е место, а «Мальорка» с 31 очком идет на 16-й позиции.

Ла Лига. 32-й тур, 22 апреля

Севилья – Мальорка – 2:1

Голы: Эн-Несири, 61, Ромеро, 75 – Пратс, 90

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