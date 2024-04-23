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Чемпионат Испании
Севилья
22.04.2024 22:00 – FT 2 : 1
Мальорка
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Испания
23 апреля 2024, 00:59 | Обновлено 23 апреля 2024, 01:08
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ВИДЕО. Севилья дома обыграла Мальорку в Ла Лиге, однако сезон неудачный

Победу хозяевам поля принесли голы Юссефа Эн-Несири и Исаака Ромеро

23 апреля 2024, 00:59 | Обновлено 23 апреля 2024, 01:08
25
0
ВИДЕО. Севилья дома обыграла Мальорку в Ла Лиге, однако сезон неудачный
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 32-го тура чемпионата Испании «Севилья» дома обыграла «Мальорку» со счетом 2:1.

Победу хозяевам поля принесли голы Юссефа Эн-Несири и Исаака Ромеро. Гости забили гол престижа усилиями Абдона Пратса.

«Севилья» с 37 очками занимает лишь 12-е место, а «Мальорка» с 31 очком идет на 16-й позиции.

Ла Лига. 32-й тур, 22 апреля

Севилья – Мальорка – 2:1

Голы: Эн-Несири, 61, Ромеро, 75 – Пратс, 90

Видео голов и обзор матча

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З - П Форма Очки О
1 Реал Мадрид 32 25 6 1 70 - 22 81
2 Барселона 32 21 7 4 64 - 37 70
3 Жирона 32 21 5 6 67 - 40 68
4 Атлетико Мадрид 32 19 4 9 59 - 38 61
5 Атлетик Бильбао 32 16 10 6 52 - 30 58
6 Реал Сосьедад 32 13 12 7 46 - 34 51
7 Бетис 32 12 12 8 40 - 38 48
8 Валенсия 32 13 8 11 35 - 34 47
9 Вильярреал 32 11 9 12 51 - 55 42
10 Хетафе 32 9 13 10 38 - 44 40
11 Осасуна 32 11 6 15 37 - 46 39
12 Севилья 32 9 10 13 41 - 45 37
13 Лас Пальмас 32 10 7 15 30 - 39 37
14 Алавес 32 9 8 15 28 - 38 35
15 Райо Вальекано 32 7 13 12 27 - 39 34
16 Сельта 32 7 10 15 37 - 47 31
17 Мальорка 32 6 13 13 26 - 38 31
18 Кадис 32 4 13 15 22 - 45 25
19 Гранада 32 3 9 20 33 - 61 18
20 Альмерия 32 1 11 20 31 - 64 14
Полная таблица

События матча

90’ +5
ГОЛ ! Мяч забил Абдон Пратс (Мальорка).
75’
ГОЛ ! Мяч забил Исаак Ромеро (Севилья).
61’
ГОЛ ! Мяч забил Юссеф Эн-Несири (Севилья).
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чемпионат Испании по футболу Ла Лига Севилья Мальорка видео голов и обзор Юссеф Эн-Несири Исаак Ромеро Абдон Пратс
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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