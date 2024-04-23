Испания23 апреля 2024, 00:59 | Обновлено 23 апреля 2024, 01:08
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ВИДЕО. Севилья дома обыграла Мальорку в Ла Лиге, однако сезон неудачный
Победу хозяевам поля принесли голы Юссефа Эн-Несири и Исаака Ромеро
23 апреля 2024, 00:59 | Обновлено 23 апреля 2024, 01:08
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В матче 32-го тура чемпионата Испании «Севилья» дома обыграла «Мальорку» со счетом 2:1.
Победу хозяевам поля принесли голы Юссефа Эн-Несири и Исаака Ромеро. Гости забили гол престижа усилиями Абдона Пратса.
«Севилья» с 37 очками занимает лишь 12-е место, а «Мальорка» с 31 очком идет на 16-й позиции.
Ла Лига. 32-й тур, 22 апреля
Севилья – Мальорка – 2:1
Голы: Эн-Несири, 61, Ромеро, 75 – Пратс, 90
Видео голов и обзор матча
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З - П
|Форма
|Очки О
|1
|Реал Мадрид
|32
|25
|6
|1
|70 - 22
|81
|2
|Барселона
|32
|21
|7
|4
|64 - 37
|70
|3
|Жирона
|32
|21
|5
|6
|67 - 40
|68
|4
|Атлетико Мадрид
|32
|19
|4
|9
|59 - 38
|61
|5
|Атлетик Бильбао
|32
|16
|10
|6
|52 - 30
|58
|6
|Реал Сосьедад
|32
|13
|12
|7
|46 - 34
|51
|7
|Бетис
|32
|12
|12
|8
|40 - 38
|48
|8
|Валенсия
|32
|13
|8
|11
|35 - 34
|47
|9
|Вильярреал
|32
|11
|9
|12
|51 - 55
|42
|10
|Хетафе
|32
|9
|13
|10
|38 - 44
|40
|11
|Осасуна
|32
|11
|6
|15
|37 - 46
|39
|12
|Севилья
|32
|9
|10
|13
|41 - 45
|37
|13
|Лас Пальмас
|32
|10
|7
|15
|30 - 39
|37
|14
|Алавес
|32
|9
|8
|15
|28 - 38
|35
|15
|Райо Вальекано
|32
|7
|13
|12
|27 - 39
|34
|16
|Сельта
|32
|7
|10
|15
|37 - 47
|31
|17
|Мальорка
|32
|6
|13
|13
|26 - 38
|31
|18
|Кадис
|32
|4
|13
|15
|22 - 45
|25
|19
|Гранада
|32
|3
|9
|20
|33 - 61
|18
|20
|Альмерия
|32
|1
|11
|20
|31 - 64
|14
События матча
90’ +5
ГОЛ ! Мяч забил Абдон Пратс (Мальорка).
75’
ГОЛ ! Мяч забил Исаак Ромеро (Севилья).
61’
ГОЛ ! Мяч забил Юссеф Эн-Несири (Севилья).
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