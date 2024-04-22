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  4. Космические деньги. Кардифф хочет от Нанта €120 млн за погибшего Салу
Чемпионшип
22 апреля 2024, 23:29 |
660
2

Космические деньги. Кардифф хочет от Нанта €120 млн за погибшего Салу

Валлийский клуб хочет компенсировать потери, которые понес от вылета из АПЛ

22 апреля 2024, 23:29 |
660
2
Космические деньги. Кардифф хочет от Нанта €120 млн за погибшего Салу
Getty Images/Global Images Ukraine

По прошествии пяти лет со дня гибели аргентинского форварда Эмилиано Салы, который в январе 2019-го за 17 миллионов евро перешел из «Нанта» в «Кардифф», но вскоре погиб в авиакатастрофе, валлийский и французский клубы продолжают юридическую войну между собой.

Как сообщает L'Equipe, в ближайшее время «Кардифф» намерен подать иск в Коммерческий суд Нанта на «канареек», потребовав от них компенсацию в 120,2 миллионов евро.

Источник сообщает, что для определения этой суммы «Кардифф» обратился к компании Analytics FC, специализирующейся на анализе данных, чтобы определить вероятность того, что клуб остался бы в Премьер-лиге вместе с Салой. Если предположить, что Сала сыграл бы 60% матчей, то, по оценкам компании, шансы «Кардиффа» удержаться в элитарном дивизионе составили 54,2%.

Запрошенные 120 миллионов также основываются на дефиците бюджета «Кардиффа» в период между сезонами 2018/19 и 2022/23, который оценивается в 52,9 миллиона евро, а также на потере стоимости, оцениваемой в 67,3 миллионов евро. Кроме того, валлийский клуб требует 2 миллиона евро за «репутационный ущерб».

Однако «Нант» не намерен соглашаться с доводами «Кардиффа», и уже инициировал судебное разбирательство, осуждая «судебную безжалостность» валлийцев. Кроме того, «канарейки» хотят получить от «Кардиффа» компенсацию за моральный ущерб.

Напомним, в декабре 2022 года ФИФА накладывала трансферный бан на «Кардифф», потому как валлийцы отказывались переводить деньги «Нанту» за трансфер Салы.

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Эмилиано Сала Кардифф Сити Нант Чемпионшип чемпионат Франции по футболу суд судебный иск компенсация смерть
Алексей Сливченко Источник: L'Equipe
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samird
Скільки ж у світі кінчених ідіотів. 
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PUMA
Не стыда не совести
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