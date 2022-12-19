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Англия
19 декабря 2022, 16:26 |
482
0

ФИФА наложила трансферный бан на Кардифф Сити

Клуб не оплатил трансфер Эмилиано Салы

19 декабря 2022, 16:26 |
482
0
ФИФА наложила трансферный бан на Кардифф Сити
Getty Images/Global Images Ukraine

ФИФА наложила штрафные санкции на валлийский «Кардифф Сити». Клуб не сможет заявлять новичков в ближайшее зимнее трансферное окно.

«Кардифф» был наказан за то, что отказался перевести французскому «Нанту» 6 миллионов евро – первый транш за трансфер аргентинского форварда Эмилиано Салы.

Напомним, Сала погиб 21 января 2019 года в авиакатастрофе как раз когда летел подписывать контракт с «Кардиффом». На тот момент трансфер уже был согласован.

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Кардифф Сити ФИФА Эмилиано Сала
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Источник Daily Mail
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