ФИФА наложила трансферный бан на Кардифф Сити

ФИФА наложила штрафные санкции на валлийский «Кардифф Сити». Клуб не сможет заявлять новичков в ближайшее зимнее трансферное окно.

«Кардифф» был наказан за то, что отказался перевести французскому «Нанту» 6 миллионов евро – первый транш за трансфер аргентинского форварда Эмилиано Салы.

Напомним, Сала погиб 21 января 2019 года в авиакатастрофе как раз когда летел подписывать контракт с «Кардиффом». На тот момент трансфер уже был согласован.