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Испания
23 апреля 2024, 07:51 |
3575
2

Стала известна реакция Анчелотти на голевую ошибку Лунина в матче с Барсой

Карло обеспокоен игрой украинского вратаря

23 апреля 2024, 07:51 |
3575
2
Стала известна реакция Анчелотти на голевую ошибку Лунина в матче с Барсой
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

21 апреля состоялся матч 32-го тура Ла Лиги между командами «Реал» Мадрид и «Барселона». Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу королевского клуба.

Голкипер «сливочных» Андрей Лунин вышел на поле с первых минут и отыграл весь поединок, пропустив два мяча. Украинский вратарь допустил ошибку в моменте с первым голом, неудачно сыграв на выходе.

По информации источника, эта ошибка вызвала у главного тренера «Реала» Карло Анчелотти сомнения в надежности украинского вратаря. Карло был обеспокоен игрой Лунина в Эль-Класико и надеется, что вратарь сможет оправдать ожидания в полуфинальной дуэли Лиги чемпионов против «Баварии».

Лунин в этом сезоне провел за «Реал» 28 матчей, в которых пропустил 25 голов и 12 раз отыграл на ноль.

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Барселона чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Реал - Барселона Ла Лига Андрей Лунин Карло Анчелотти
Дмитро Олійник Источник: PlanetarealMadrid
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Комментарии 2
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Serhii P.
Ні дня без Луніна. То продовжують контракт, то сумніваються в надійності ))
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sergio_terry
Виправте, не надіється, а сподівається
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