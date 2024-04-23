Стала известна реакция Анчелотти на голевую ошибку Лунина в матче с Барсой

21 апреля состоялся матч 32-го тура Ла Лиги между командами «Реал» Мадрид и «Барселона». Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу королевского клуба.

Голкипер «сливочных» Андрей Лунин вышел на поле с первых минут и отыграл весь поединок, пропустив два мяча. Украинский вратарь допустил ошибку в моменте с первым голом, неудачно сыграв на выходе.

По информации источника, эта ошибка вызвала у главного тренера «Реала» Карло Анчелотти сомнения в надежности украинского вратаря. Карло был обеспокоен игрой Лунина в Эль-Класико и надеется, что вратарь сможет оправдать ожидания в полуфинальной дуэли Лиги чемпионов против «Баварии».

Лунин в этом сезоне провел за «Реал» 28 матчей, в которых пропустил 25 голов и 12 раз отыграл на ноль.