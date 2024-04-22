Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Почеттино не верит, что лидер Челси сможет сыграть с Арсеналом и Зинченко
Англия
22 апреля 2024, 22:52 |
534
1

Почеттино не верит, что лидер Челси сможет сыграть с Арсеналом и Зинченко

Коул Палмер, скорее всего, пропустит поединок 29-го тура АПЛ

22 апреля 2024, 22:52 |
534
1
Почеттино не верит, что лидер Челси сможет сыграть с Арсеналом и Зинченко
Getty Images/Global Images Ukraine. Маурисио Почеттино и Коул Палмер

23 апреля состоится матч 29-го тура АПЛ между командами «Арсенал» и «Челси».

Поединок пройдет на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

22 апреля главный тренер «пенсионеров» Маурисио Почеттино провел пресс-конференцию, на которой заявил, что лидер команды Коул Палмер, скорее всего, пропустит предстоящую встречу:

«Посмотрим завтра утром. Но я не верю, что он сможет сыграть. Даже если завтра он будет в норме, может быть, он будет не в том состоянии, чтобы выйти на поле. Мы надеемся, что он поправится и сможет сыграть», – сказал Почеттино.

Ранее известный итальянский инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что Палмер пропустил сегодняшнюю тренировку «Челси» из-за болезни.

Коул делит первую строчку в списке бомбардиров АПЛ 2023/24 вместе с Эрлингом Холандом. На счету английского футболиста 20 голов и 9 ассистов.

Отметим, что за «Челси» в завтрашнем противостоянии может сыграть украинский вингер Михаил Мудрик, а за «Арсенал» – украинский защитник Александр Зинченко.

По теме:
ВИДЕО. Первый гол в сезоне. Украинский форвард забил в ворота Ливерпуля
Лидер Челси пропустил тренировку перед игрой с Арсеналом. Известна причина
Партнер Зинченко вступился за свою девушку, которую захейтили из-за веса
Маурисио Почеттино Коул Палмер болезнь Арсенал Лондон Челси Арсенал - Челси Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Александр Зинченко Михаил Мудрик
Даниил Агарков Источник: BBC
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Моделирование: гол Ямала в ворота Лунина должен быть засчитан
Футбол | 22 апреля 2024, 17:55 21
ВИДЕО. Моделирование: гол Ямала в ворота Лунина должен быть засчитан
ВИДЕО. Моделирование: гол Ямала в ворота Лунина должен быть засчитан

Идут жаркие споры: пересек ли мяч линию ворот на 29-й минуте

В Испании оценили игру Лунина с Барселоной. За что раскритиковали Андрея?
Футбол | 22 апреля 2024, 09:47 1
В Испании оценили игру Лунина с Барселоной. За что раскритиковали Андрея?
В Испании оценили игру Лунина с Барселоной. За что раскритиковали Андрея?

Украинец пропустил в Эль-Класико два гола

ОФИЦИАЛЬНО. Динамо продлило контракт с лучшим бомбардиром УПЛ
Футбол | 22.04.2024, 19:39
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо продлило контракт с лучшим бомбардиром УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо продлило контракт с лучшим бомбардиром УПЛ
Реал – Барселона – 3:2. Яркое Эль-Классико. Видео голов и обзор
Футбол | 22.04.2024, 00:10
Реал – Барселона – 3:2. Яркое Эль-Классико. Видео голов и обзор
Реал – Барселона – 3:2. Яркое Эль-Классико. Видео голов и обзор
Цыганков летом может перейти в клуб, который в этом сезоне ошеломил Европу
Футбол | 22.04.2024, 21:41
Цыганков летом может перейти в клуб, который в этом сезоне ошеломил Европу
Цыганков летом может перейти в клуб, который в этом сезоне ошеломил Европу
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Mr Voevudskiy
Найс. Мурчика в старт
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Бернарду Силва прокомментировал неудачный удар с пенальти в ворота Лунина
Бернарду Силва прокомментировал неудачный удар с пенальти в ворота Лунина
21.04.2024, 18:04
Футбол
Тренер Жироны оценил игру против Кадиса, в которой Довбик забил гол
Тренер Жироны оценил игру против Кадиса, в которой Довбик забил гол
21.04.2024, 01:20 2
Футбол
Бекхэм пошел судом против голливудского актера. За что просит 8,5 млн?
Бекхэм пошел судом против голливудского актера. За что просит 8,5 млн?
21.04.2024, 13:45
Футбол
Райан Гарсия поделился планами после победы над Хейни
Райан Гарсия поделился планами после победы над Хейни
21.04.2024, 10:20
Бокс
Лунин или Куртуа? Анчелотти выбрал вратаря на решающие матчи сезона
Лунин или Куртуа? Анчелотти выбрал вратаря на решающие матчи сезона
22.04.2024, 00:07
Футбол
Костюк проиграла 4-й ракетке мира в финале престижного турнира в Штутгарте
Костюк проиграла 4-й ракетке мира в финале престижного турнира в Штутгарте
21.04.2024, 15:18 39
Теннис
ВИДЕО. Джепчирчир установила феноменальный мировой рекорд в марафоне
ВИДЕО. Джепчирчир установила феноменальный мировой рекорд в марафоне
21.04.2024, 14:26
Другие виды
Жирона – Кадис – 4:1. Как Довбик каталонцев в еврокубки вывел. Видеообзор
Жирона – Кадис – 4:1. Как Довбик каталонцев в еврокубки вывел. Видеообзор
21.04.2024, 01:18 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем