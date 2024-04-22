Почеттино не верит, что лидер Челси сможет сыграть с Арсеналом и Зинченко

23 апреля состоится матч 29-го тура АПЛ между командами «Арсенал» и «Челси».

Поединок пройдет на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

22 апреля главный тренер «пенсионеров» Маурисио Почеттино провел пресс-конференцию, на которой заявил, что лидер команды Коул Палмер, скорее всего, пропустит предстоящую встречу:

«Посмотрим завтра утром. Но я не верю, что он сможет сыграть. Даже если завтра он будет в норме, может быть, он будет не в том состоянии, чтобы выйти на поле. Мы надеемся, что он поправится и сможет сыграть», – сказал Почеттино.

Ранее известный итальянский инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что Палмер пропустил сегодняшнюю тренировку «Челси» из-за болезни.

Коул делит первую строчку в списке бомбардиров АПЛ 2023/24 вместе с Эрлингом Холандом. На счету английского футболиста 20 голов и 9 ассистов.

Отметим, что за «Челси» в завтрашнем противостоянии может сыграть украинский вингер Михаил Мудрик, а за «Арсенал» – украинский защитник Александр Зинченко.