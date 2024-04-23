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  4. Довбик может повторить достижение лучшего игрока ЧМ. Что нужно сделать?
Испания
23 апреля 2024, 00:02 |
995
1

Довбик может повторить достижение лучшего игрока ЧМ. Что нужно сделать?

Украинский нападающий лидирует в бомбардирской гонке Ла Лиги

23 апреля 2024, 00:02 |
995
1
Довбик может повторить достижение лучшего игрока ЧМ. Что нужно сделать?
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

26-летний нападающий «Жироны» Артем Довбик забил в этом сезоне Ла Лиги 18 голов и возглавляет бомбардирскую гонку испанского чемпионата, опережая Джуда Беллингема из «Реала» на один гол и Анте Будимира из «Осасуны» на два.

Если Довбику удастся завершить сезон лидером бомбардирской гонки, то он станет первым обладателем награды Пичичи (приз лучшему бомбардиру Ла Лиги) с сезона 2008-09, который не является представителем двух испанских грандов – «Реала» и «Барселоны». В последний раз подобное удавалось лучшему игроку чемпионата мира 2010 года Диего Форлану, который в сезоне 2008-09 забил 32 мяча за «Атлетико».

Ранее Довбик поднялся в списке украинских голеадоров в топ-лигах.

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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