Довбик может повторить достижение лучшего игрока ЧМ. Что нужно сделать?

26-летний нападающий «Жироны» Артем Довбик забил в этом сезоне Ла Лиги 18 голов и возглавляет бомбардирскую гонку испанского чемпионата, опережая Джуда Беллингема из «Реала» на один гол и Анте Будимира из «Осасуны» на два.

Если Довбику удастся завершить сезон лидером бомбардирской гонки, то он станет первым обладателем награды Пичичи (приз лучшему бомбардиру Ла Лиги) с сезона 2008-09, который не является представителем двух испанских грандов – «Реала» и «Барселоны». В последний раз подобное удавалось лучшему игроку чемпионата мира 2010 года Диего Форлану, который в сезоне 2008-09 забил 32 мяча за «Атлетико».

Ранее Довбик поднялся в списке украинских голеадоров в топ-лигах.