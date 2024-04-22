Довбик поднялся в списке украинских голеадоров в топ-лигах. Кто выше?

В субботу, 20 апреля, прошел матч 32-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Жирона» и «Кадис».

Игра прошла на стадионе «Монтиливи», который находится в Жироне, хозяева победили со счётом 4:1. Благодаря этой победе каталонцы впервые в истории гарантировали себе участие в еврокубках.

Форвард «Жироны» Артем Довбик вышел на поле в стартовом составе и отыграл 86 минут. Артем забил гол на 71-й минуте, который стал для него 18-м в Ла Лиге.

Благодаря этому голу Довбик вышел на четвертое место в списке лучших украинских бомбардиров в топ-лигах Европы в истории, обойдя Александра Заварова. Лидирует в рейтинге Андрей Шевченко со 136 голами.

Лучшие украинские бомбардиры в топ-5 лигах Европы