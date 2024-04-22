Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Довбик поднялся в списке украинских голеадоров в топ-лигах. Кто выше?
Испания
22 апреля 2024, 10:10 |
136
0

Довбик поднялся в списке украинских голеадоров в топ-лигах. Кто выше?

Артем забил 18-й гол в Ла Лиге

22 апреля 2024, 10:10 |
136
0
Довбик поднялся в списке украинских голеадоров в топ-лигах. Кто выше?
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В субботу, 20 апреля, прошел матч 32-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Жирона» и «Кадис».

Игра прошла на стадионе «Монтиливи», который находится в Жироне, хозяева победили со счётом 4:1. Благодаря этой победе каталонцы впервые в истории гарантировали себе участие в еврокубках.

Форвард «Жироны» Артем Довбик вышел на поле в стартовом составе и отыграл 86 минут. Артем забил гол на 71-й минуте, который стал для него 18-м в Ла Лиге.

Благодаря этому голу Довбик вышел на четвертое место в списке лучших украинских бомбардиров в топ-лигах Европы в истории, обойдя Александра Заварова. Лидирует в рейтинге Андрей Шевченко со 136 голами.

Лучшие украинские бомбардиры в топ-5 лигах Европы

  • Андрей Шевченко – 136 голов
  • Андрей Воронин – 53
  • Руслан Малиновский – 27
  • Артем Довбик – 18
  • Александр Заваров – 17
По теме:
В Испании оценили игру Лунина с Барселоной. За что раскритиковали Андрея?
Хави назвал цель Барсы на концовку сезона. О Ла Лиге можно забыть?
ФОТО. Поддерживала Лунина? Свитолина посетила суперматч Реал – Барселона
Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Кадис Артем Довбик оценки статистика Андрей Шевченко Андрей Воронин Руслан Малиновский Александр Заваров
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Анчелотти оценил матч против Барселоны, в котором Лунин пропустил два гола
Футбол | 22 апреля 2024, 07:43 1
Анчелотти оценил матч против Барселоны, в котором Лунин пропустил два гола
Анчелотти оценил матч против Барселоны, в котором Лунин пропустил два гола

21 апреля «Реал» обыграл «сине-гранатовых» со счетом 3:2, Андрей вышел в старте команды

Ман Сити – 3-й. Как выглядит таблица АПЛ после побед Арсенала и Ливерпуля?
Футбол | 22 апреля 2024, 05:40 1
Ман Сити – 3-й. Как выглядит таблица АПЛ после побед Арсенала и Ливерпуля?
Ман Сити – 3-й. Как выглядит таблица АПЛ после побед Арсенала и Ливерпуля?

20–21 апреля состоялись матчи 34-го тура чемпионата Англии

Еще один шаг к чемпионству. Реал вырвал победу у Барселоны
Футбол | 22.04.2024, 00:04
Еще один шаг к чемпионству. Реал вырвал победу у Барселоны
Еще один шаг к чемпионству. Реал вырвал победу у Барселоны
ФОТО. Сердце разрывается. Фонсека встретился с детьми-беженцами из Харькова
Футбол | 22.04.2024, 03:27
ФОТО. Сердце разрывается. Фонсека встретился с детьми-беженцами из Харькова
ФОТО. Сердце разрывается. Фонсека встретился с детьми-беженцами из Харькова
ФОТО. Пересек ли мяч линию ворот Лунина? Обнародован четкий кадр
Футбол | 21.04.2024, 23:36
ФОТО. Пересек ли мяч линию ворот Лунина? Обнародован четкий кадр
ФОТО. Пересек ли мяч линию ворот Лунина? Обнародован четкий кадр
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Заруба в Нью-Йорке. Райан Гарсия нанес Хейни первое поражение в карьере
Заруба в Нью-Йорке. Райан Гарсия нанес Хейни первое поражение в карьере
21.04.2024, 08:15 26
Бокс
Известно, кто хотел подкупить игроков Миная, чтобы они сдали матч с Динамо
Известно, кто хотел подкупить игроков Миная, чтобы они сдали матч с Динамо
20.04.2024, 22:19 35
Футбол
Тренер Жироны оценил игру против Кадиса, в которой Довбик забил гол
Тренер Жироны оценил игру против Кадиса, в которой Довбик забил гол
21.04.2024, 01:20 1
Футбол
Экс-первая ракетка мира объявила о завершении карьеры
Экс-первая ракетка мира объявила о завершении карьеры
20.04.2024, 17:29 1
Теннис
Куртуа отреагировал на возможное продление контракта Лунина с Реалом
Куртуа отреагировал на возможное продление контракта Лунина с Реалом
20.04.2024, 17:50 4
Футбол
Бернарду Силва прокомментировал неудачный удар с пенальти в ворота Лунина
Бернарду Силва прокомментировал неудачный удар с пенальти в ворота Лунина
21.04.2024, 18:04
Футбол
Костюк выиграла у 8-й ракетки и вышла в финал турнира WTA 500 в Штутгарте
Костюк выиграла у 8-й ракетки и вышла в финал турнира WTA 500 в Штутгарте
20.04.2024, 19:55 66
Теннис
ВИДЕО. Три нокдауна для Хейни. Райан Гарсия деклассировал чемпиона WBC
ВИДЕО. Три нокдауна для Хейни. Райан Гарсия деклассировал чемпиона WBC
21.04.2024, 08:35 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем