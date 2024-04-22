Довбик поднялся в списке украинских голеадоров в топ-лигах. Кто выше?
Артем забил 18-й гол в Ла Лиге
В субботу, 20 апреля, прошел матч 32-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Жирона» и «Кадис».
Игра прошла на стадионе «Монтиливи», который находится в Жироне, хозяева победили со счётом 4:1. Благодаря этой победе каталонцы впервые в истории гарантировали себе участие в еврокубках.
Форвард «Жироны» Артем Довбик вышел на поле в стартовом составе и отыграл 86 минут. Артем забил гол на 71-й минуте, который стал для него 18-м в Ла Лиге.
Благодаря этому голу Довбик вышел на четвертое место в списке лучших украинских бомбардиров в топ-лигах Европы в истории, обойдя Александра Заварова. Лидирует в рейтинге Андрей Шевченко со 136 голами.
Лучшие украинские бомбардиры в топ-5 лигах Европы
- Андрей Шевченко – 136 голов
- Андрей Воронин – 53
- Руслан Малиновский – 27
- Артем Довбик – 18
- Александр Заваров – 17
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