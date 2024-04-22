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Испания
22 апреля 2024, 22:35 | Обновлено 22 апреля 2024, 22:38
392
1

БАРТУЛОВИЧ: «У Зари не могли играть Герреро, Батагов, Джордан, Чурко, Боль»

Тренер луганской команды прокомментировал матч УПЛ против «Шахтера»

22 апреля 2024, 22:35 | Обновлено 22 апреля 2024, 22:38
392
1
БАРТУЛОВИЧ: «У Зари не могли играть Герреро, Батагов, Джордан, Чурко, Боль»
ФК Заря. Младен Бартулович

Тренер луганской «Зари» Младен Бартулович прокомментировал матч 25-го тура УПЛ против «Шахтера» (1:2):

– Наша команда провела очень хороший матч. У нас были проблемы с составом. Не имели возможности играть Герреро, Батагов, Джордан, Чурко, Боль. Но мы сыграли хороший поединок. Чуть-чуть не хватило в конце. Возможно фарта, мастерства.

– Чего не хватило все-таки? Игроков, свежести или фарта?

– Наверное, всего понемногу. К примеру, Джордан, в таких ситуациях, после которых мы пропустили, играет эти мячи. К тому же очень прижались к своим воротам.

– Вы использовали сегодня другую схему. Какая задача была у футболистов?

– Мы сделать выводы после первого матча с «Шахтером». У нас вообще не было сегодня центральных защитников. Боль травмирован, Джордан и Батагов пропускали. Поэтому играли те, для которых эта позиция, мягко говоря, не родная. Они сыграли неплохо. Но не хватило совсем чуть-чуть.

– «Заря» снова играла вдесятером. Можно ли сказать, что работу над ошибками вы провели не очень удачно или это неопытность Сапутина?

– Как можно делать такие выводы по поводу красных карточек? Первая желтая для Джордана была в том матче? Вы смотрели игру?

– Когда Боль вернется в общую группу?

– Надеюсь, что уже на этой неделе он начнет работать в общей группе.

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Николай Степанюк Источник: ФК Заря Луганск
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ErichШевченкоMaria
Ныть надо было во время первой игры против Динамо
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